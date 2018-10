Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, a declarat marti ca unul din suspectii in cazul Skripal a fost identificat in Ucraina ca fiind cel care l-a ajutat pe fostul presedinte Viktor Ianukovici sa fuga in Rusia in urma protestelor din 2014, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ruslan Boshirov, unul din suspecții pe cazul Skripal, considerat a fi, de unii jurnaliști de investigație, agentul GRU Anatolii Cepiga, ar fi condus operațiunea de evacuare din Ucraina a fostului președinte ucrainean Victor Ianukovich, dupa revoluția EuroMaidan. Declarația aparține jurnalistului de…

- Moscova are nevoie de date concrete de la autoritațile britanice in cazul otravirii lui Skripal și nu poate trage concluzii despre cine este responsabil pe baza unor știri neconfirmate, a spus vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, a declarat ca "adevarata identitate" a unuia dintre cei doi suspecti in cazul atacului neurotoxic din Salisbury a fost dezvaluita, confirmand relatarile presei, potrivit carora este vorba despre un colonel rus, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a spus vineri ca Marea Britanie folosește cazul otravirii fostului agent secret Serghei Skripal pentru a-și atrage sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexitul izoleaza Londra, relateaza Reuters.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Marea Britanie foloseste cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal pentru a obtine sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexit-ul izoleaza Londra, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Doi cetateni rusi…

- Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a constatat neconcordanțe in imaginile oferite de anchetatorii britanici cu cei doi suspecti rusi in cazul Skripal – Alexandr Petrov și Ruslan Boșirov. Vorbind in direct la emisiunea „60 de minute“ pe canalul tv „Rossia“, purtatoarea…

- Ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, a cerut Rusiei "sa explice exact" dupa otravirea a doi cetațeni britanici cu ajutorul aceluiași agent neurotoxic folosit pentru otravirea unui fost spion rus și a fiicei sale, in urma cu patru luni la Salisbury (sud-vestul Angliei), scrie AFP.