Stiri pe aceeasi tema

- "Gibraltarul nu va fi o problema pentru a se ajunge la un acord privind Brexit-ul. A fost rezolvata cu guvernul britanic", a afirmat Pedro Sanchez fara sa ofere mai multe detalii, intr-o conferinta de presa. In aprilie 2017, cu putin inainte de incepere negocierilor legate de divort,…

- Teritoriu britanic revendicat de Spania, soarta Gibraltarului "a fost rezolvata" intre Londra si Madrid in cadrul acordului asupra Brexit-ului, a anuntat joi premierul spaniol, Pedro Sanchez, la incheierea summitului european de la Bruxelles, relateaza AFP. "Gibraltarul nu va fi o problema…

- 'Aceasta prelungire a perioadei de tranzitie va avea loc probabil, este o idee buna', a declarat seful executivului european. 'Nu este cea mai buna idee (...) dar cred ca ne ofera spatiu pentru a pregati viitoarea relatie in cel mai bun mod posibil', a mai spus el. Daca cele doua parti ajung…

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an a perioadei de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Una dintre opţiuni este prelungirea perioadei de…

- Aceste declaratii intervin cu o saptamana inainte ca liderii europeni sa se reuneasca la Bruxelles pentru ceea ce ar putea fi ultima sansa de a se ajunge la un acord privind conditiile separarii dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana. 'Exista progrese', a apreciat Angela Merkel in cursul unei…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit au progresat catre un acord in vederea Brexitului si ar putea sa stabileasca prevederile divortului pana luni, potrivit agentiei americane Dow Jones, care citeaza diplomati, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May se confrunta cu o ''sciziune catastrofala'' in cadrul Partidului sau Conservator si, daca aceasta stare de spirit persista fata de asa-numitul ''planul Chequers'' privind Brexitul, a declarat luni un fost subsecretar de stat, citat de Reuters.…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din UE cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea Regatului in blocul comunitar, arata un sondaj realizat de Sky News și citat de Reuters.…