Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cinci decese inregistrate la nivel mondial in 2017 – respectiv 11 milioane – a fost asociat alimentatiei necorespunzatoare, in special a consumului excesiv de sare, zahar sau carne si a aportului insuficient de cereale integrale si fructe, conform unui studiu publicat joi, citat de AFP si Reuters,…

- Fotografiile spun foarte multe. Joi seara la Bruxelles, reprezentantul permanent al Bulgariei la UE, Dimitri Tancev, a postat pe Twitter o fotografie pe care a intitulat-o "Pe coridoarele Consiliului European Articolul 50", relateaza The Guardian citat de Rador. Într-un joc de lumini…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Techirghiol, ca de la începutul acestui an au fost înregistrate 179 de decese din cauza gripei, cu 50 mai multe comparativ cu 2018, menționând ca activitatea virusului gripal pe teritoriul României a scazut în…

- Tragedie fara margini! 11 bebeluși au murit, in mai puțin de 24 de ore, din cauza unor infectiilor din sange. In urma acestei tragedii, ministrul Sanatatii din Tunisia Abdel-Raouf El-Sherif a demisionat, sambata.

- Romania, alaturi de Bulgaria, Germania, Spania, Franța, Croația, Irlanda, Țarile de Jos, Portugalia și Suedia se confrunta cu dezechilibre economice, conform evaluarii anuale a situației economice și sociale din statele membre, efectuata de Comisia Europeana și publicata miercuri.Comisia subliniaza…

- Alti doi barbati au sfarsit din cauza gripei in Romania. La cateva zile de cand a fost declarata epidemie, gripa a mai facut doua victime – un barbat de 57 de ani, din Capitala, si un pacient din Arges, in varsta de 46 de ani. Oamenii aveau si alte probleme de sanatate si nu fusesera vaccinati […] 63…

- In seara acestei zile de miercuri, in care s-a declarat epidemie de gripa, s-a aflat ca virusul gripal a mai curmat doua vieti, astfel ca “bilantul negru” a ajuns la 58 de decese. Un barbat de 57 de ani din Bucuresti si o femeie din Giurgiu, in varsta de 66 de ani, au murit, din cate […] Un barbat din…

- Un numar de 34 de persoane au murit din cauza gripei, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, din cele 34 de decese confirmate, 23 au avut virus gripal A, subtip (H1)pdm09,…