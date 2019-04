Unul din cinci decese este asociat alimentaţiei necorespunzătoare (studiu) Unul din cinci decese inregistrate la nivel mondial in 2017 – respectiv 11 milioane – a fost asociat alimentatiei necorespunzatoare, in special a consumului excesiv de sare, zahar sau carne si a aportului insuficient de cereale integrale si fructe, conform unui studiu publicat joi, citat de AFP si Reuters. Cvasitotalitatea deceselor a fost provocata de afectiuni cardiovasculare, iar restul de cancere si diabet de tipul 2, adesea asociate cu obezitatea si stilul de viata (sedentarismul, alimentatia dezechilibrata), potrivit studiului publicat in The Lancet. In luna ianuarie, acelasi jurnal medical… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

