- Sub 15 ani in medie. Atat dureaza acel "pana cand moartea ne va desparți" rostit in ziua care ar trebui sa fie cea mai fericita zi din viața ta. In Romania, anual se desfac circa 30.000 de mariaje. Daca ținem cont ca sunt circa 250 de zile lucratoare, asta inseamna 120 de divorțuri pe zi. Sau 15/ora.…

- Bucurestiul este pe primul loc in Europa la viteza de crestere a temperaturii medii anuale. Analiza a fost facuta pe date din aproape 560 de orase europene. Capitala Romaniei se afla pe locul 3 in topul oraselor cu cea mai importanta schimbare de temperatura. Temperatura in București a crescut cu 1,4…

- Va prezentam oferta de locuri de munca vacante in zona Valenii de Munte – Valea Teleajenului Nr. CrtDenumireMeseriaAdr. loc muncaLocuriStudiiVech/ ani 1 SC MALOSERV IMPEX SRLmecanic utilajManeciu Paminteni/telefon/07217806861medii2GENA M.NINA PENSIUNEA NICOS IIbucatarManeciu,sat Cheia /telefon/02444294071/07263249991medii3GENA…

- Muraturile sunt, pentru 65% dintre romanii din mediul urban, pe primul loc pe lista cheltuielilor de toamna, conform unui studiu remis marti AGERPRES . Pentru ca romanul este prevazator, vara isi face sanie iar toamna isi cumpara incaltari si haine groase pentru iarna. Astfel, in topul cheltuielilor…

- Cea mai mare medie la sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat - 9,8 - a fost obtinuta de un candidat din Bucuresti, arata datele publicate pe site-ul bacalaureat.edu.ro. In total, 11 absolventi au avut medii peste 9, iar 9.603 au obtinut medii peste 6.

- Ultima medie de admitere la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” a fost 9.25, iar la facultatile de Politie si Politie de Frontiera ultima medie de admiterea a fost de 8.40.

- In timp ce la liceele de elita din Capitala, ultima medie de admitere a depașit 9,70, in peste 30 de astfel de unitați de invațamant s-a intrat si cu media sub 5, cea mai mica fiind 2,03, potrivit unui raport al Inspectoratului Școlar al Municipiului București preluat de mediafax.STENOGRAME…