- UniCredit Consumer Financing a incheiat un parteneriat cu The Bike Hub, importatorul oficial pentru Romania al grupului Piaggio pentru brandurile Aprilia, Vespa, Moto Guzzi, Piaggio, Gilera si Derbi in contextul in care acesta a lansat in Romania Vespa...

- Municipalitatea suceveana intentioneaza sa achizitioneze cladirile fostei societati de transport public local, TPS, de la proprietarul actual, TASA Suceava.Aprobarea de principiu a achizitionarii cladirilor de pe strada Traian Vuia nr. 7 va fi discutata in sedinta de Consiliu Local de joi, 31 ...

- Specialistii ii sfatuiesc pe cei care vor sa cumpere o casa sa mai astepte, in contextul in care piata imobiliara este in scadere. Potrivit datelor Agentiei de Cadastru, daca in noiembrie au fost peste 46.000 de tranzactii imobiliare, in decembrie s-au incheiat cu 10.300 mai putine, transmite Digi24.ro."Pretul…

- Ministerul bulgar al Apararii a propus vineri guvernului sa negocieze cu Statele Unite cumpararea a opt avioane de lupta americane F-16V Block 70, a anuntat viceministrul Atanas Zaprianov, informeaza France Presse, citata de Agerpres .

- Pediatrii recomanda parintilor sa cumpere pentru cei mici jucarii clasice. Pentru copiii in varsta de pana la 5 ani, cuburile si jocurile puzzle sunt cele mai indicate, ne sfatuiesc pediatrii americani.

- Trupa Voltaj și-a inceput concertul de la Alba Iulia, dedicat Zilei Naționale. Intre melodii va fi și cel mai noua piesa, „100 de ani“, ale carei versuri sunt compuse de catre fanii trupei, special pentru aniversarea Centenarului. Pe scena va urca și echipa de la Radio EuropaFM care, impreuna cu artiștii,…

- In primele 10 luni ale acestui an, vanzarile de tichete cadou au inregistrat un avans de 15% fața de aceeași perioada din 2017, conform datelor furnizate de companie. TICHETE-CADOU de Sarbatori. Angajati fericiti, ce cadouri primesc de Craciun si Anul Nou “In ultimii 3 ani, vanzarile de tichete…

- Au reaparut in Suceava anunturile prin care asa zisi colectionari germani cumpara masini de cusut vechi si picturi. Frapeaza faptul ca sunt oferite sume chiar si pana la 70.000 de euro, ceea ce are darul de a atrage atentia posesorilor de astfel de obiecte.In realitate, spun politistii, nu este ...