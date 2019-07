Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe locuinte, gospodarii si beciuri din localitati aflate in partea de nord a judetului au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in contextul in care in zona au fost prognozate precipitatii de pana la 70 l/mp. Pompierii au actionat cu motopompe pentru evacuarea apei din 13 locuinte si 22 beciuri,…

- Seismul a avut loc la o adancime de 131 de kilometri. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de II grade Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (8 km), Intorsura Buzaului (36 km), Covasna (38 km), Valenii de Munte (44 km), Slanic (49 km). De…

- F.T. Oamenii legii din cadrul Politiei Orasului Valenii de Munte au derulat, zilele trecute, mai multe actiuni care au vizat, in special, identificarea administratorilor de societati comerciale ce desfasoara activitati comerciale ilicite, precum si a celor care nu si-au indeplinit obligatiile in ceea…

- Traficul se desfasoara cu dificultate pe DN1. Pe Valea Prahovei s-au format coloane de masini pe sensul de urcare spre munte, in zona Comarnic si Bușteni, conform Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie…

- Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a ajuns sambata seara in Alba, in zonele din sudul județului lovite de inundații. Acesta va participa la ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In zona de Sud a județului Alba s-a format sambata dupa-masa o viitura din cauza…

- V. S. In afara pietonilor care, in unele cazuri, nu respecta regulile rutiere elementare, bicicliștii și motocicliștii au inceput sa fie pe primele locuri intre persoanele care cad victime accidentelor de circulație. Neatenția și viteza in trafic sunt cauzele principale ale producerii accidentelor soldate…

- Un copil de doar 2 ani a murit azi, in jurul orei 13.00, dupa ce s-a inecat cu paste. Tragedia a avut loc la Valenii de Munte, in județul Prahova. Cea care a sunat la 112 si a cerut ajutor a fost mama copilului in varsta de 2 ani, a notat mediafax. Medicii de la ambulanta nu au mai putut face nimic…

- Douazeci de detinutii aflati in regim semideschis la Penitenciarul din Ploiesti au mers, marti 16 aprilie 2019, in capela unitatii, pentru a se pregati spiritual pentru Sarbatorile Pascale.