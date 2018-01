Stiri pe aceeasi tema

- Pedrera, o localitate din Andalucia cu 5.000 de locuitori, sta pe un butoi cu pulbere. In urma unui altercații in trafic, mai mulți romani au agresat doi localnici. Spaniolii s-au strans in fața primariei, pentru a protesta, trei zile la rand. La un moment dat, starostele urbei, Antonio Nogales, vorbind…

- Am aflat, inca din anii adolescentei, ca Nicolae Iorga a fost un renumit: istoric, documentarist, memorialist, enciclopedist, poet, critic literar si dramaturg, profesor universitar, academician, dar si politician, ocupand diverse functii politice: parlamentar, presedinte al Senatului si prim ministru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-un interviu pentru Antena 3, ca, deși au existat „foarte multe discuții” pe subiectul plecarii sale de la conducerea PSD, nu va ceda, pentru ca „s-ar considera un mare semn de slabiciune pentru partid”.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a exclus vineri convocarea de alegeri nationale dupa ce separatistii catalani au castigat un vot regional, impiedicand incercarea sa de a solutiona cea mai grava criza politica care a afectat tara in ultimele decenii, relateaza Reuters.Rajoy mizase pe faptul…

- Cortegiul funerar a ajuns la Gara Regala Baneasa, de unde sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai va fi dus la Curtea de Arges. Mii de oameni au scandat si aplaudat pe intreg traseul, de la Patriarhia Romana si pana la gara.Peste 10.000 de oameni sunt asteptati la inmormantarea…

- Laura Bretan, caștigatoarea din 2016 a show-ului „Romanii au talent”, a susținut un concert la New York, acolo unde sute de oameni s-au adunat sa o vada și mai ales sa o asculte. Laura Bretan este o tanara cu origini romanești, stabilita de foarte mulți ani in America. Posesoarea unei voci ieșite din…

- Ingerintele unor grupuri precum Anonymous si propagarea de stiri false, principalele ingrijorari ale serviciilor de securitate in privinta alegerilor catalane, potrivit Rador care citeaza El Pais . Fostul presedinte demis Carles Puigdemont a anuntat marti ca "ar risca" sa se intoarca in Spania daca…

- Pasiunea pe care o naste Padbolul este incredibila Jose Rodrigues, membru al lotului national spaniol, participant anul acesta la Campionatul European din Romania, si a tatuat una dintre cele mai frumoase executii personale de la turneul organizat de Constanta.Ibericul a facut parte din echipa Spania…

- Juanjo Diaz s-a nascut pe 8 ianuarie 1949, la Ciudad Real si a inceput cariera de antrenor la varsta de 31 de ani, la Espanol Barcelona, grupare pe care a antrenat-o timp de un deceniu, intre 1980 si 1990. S-a reintors la gruparea de pe Montjuic in sezonul 1993/1994, iar in sezonul urmator a fost…

- „Deputatul Tripa are zero realizari pentru Arad ca parlamentar, singurul aspect de care se ocupa este transmiterea unor comunicate spre presa. Din pacate, si acelea sunt pline de minciuni si inexactitati. Deputatul PSD sustine o dubla minciuna, ca PNL s-ar opune cresterii salariilor, realizate prin…

- Romanii chemați duminica in strada pentru a cere demisia Guvernului Confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, alaturi de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale indeamna romanii sa ceara in strada, duminica, demisia imediata a Guvernului și a președinților…

- 39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa organizeaza un protest masiv in Capitala pe 26 noiembrie, incepand cu ora 18.00. Acestia cer si sprijinul cetatenilor. Principalele nemultumiri sunt legate de modificarile…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, a discutat cu oficiali spanioli despre derularea unor proiecte cu impact asupra comunitatii romanesti din Spania, printre care si realizarea unor campanii de informare asupra drepturilor si obligatiilor pe piata muncii din aceasta tara.…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, se afla, in perioada 18 - 20 noiembrie, intr-o vizita de lucru la Madrid, pe parcursul careia are programate intalniri cu membri ai Guvernului spaniol din domeniul politicii sociale și familiei, al drepturilor cetațenilor și al muncii.…

- Mii de zimbabweni au ieșit sâmbata dimineața pe strazile capitalei Harare pentru a-și arata sprijinul fața de preluarea puterii de catre Armata și pentru a-i cere președintelui Robert Mugabe sa renunțe oficial la putere. Pe multe dintre pancartele purtate de manifestanți se puteau citi…

- Oriol Soler, unul dintre principalii ideologi ai secesiunii Cataloniei fata de Spania, s-a intalnit pe 9 noiembrie cu Julian Assange, fondatorul Wikileaks, in Ambasada Ecuadorului din Londra, unde acesta e refugiat, scrie El Pais . Assange e considerat de autoritatile americane instrumentul Kremlinului.…

- Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, menționeaza ca este gata sa-și dea demisia daca se constata faptul ca subalternii sai sunt implicați in scandalul scurgerilor de informații compromițatoare care l-au vizat pe edilul suspendat, Dorin Chirtoaca, scriu jurnaliștii de la deschide.md.

- Romanii se prefaceau ca au nevoie de ajutor pentru a obtine directii, iar la final se prefaceau ca imbratiseaza persoana care i-a ajutat. In realitate, le furau banii sau alte obiecte de pret. Cei 11 au fost arestati in localitatea Parla, din sudul Madridului.Anchetatorii spanioli spun…

- Un scandal monstru s-ar fi petrecut noaptea trecuta intr-un club de fite din Bucuresti, iar unul dintre protagonisti ar fi fost directorul sportiv al FCSB-ului, Mihai Stoica, cel care se afla la masa cu fiica sa, Teodora, iubitul acesteia, Dan Petrache, dar si Marius Ianuli, scrie gsp.ro …

- Evolutiile foarte bune de la box profesionist, din Spania, l au adus pe pugilistul navodarean Ionut Baluta aproape de meciul pentru o centura. In varsta de 23 de ani, Baluta, multiplu campion national la amatori in Romania, a sustinut pana acum noua partide in ringul profesionist, castigand opt dintre…

- SUA se confrunta cu un nou atac cu arma de foc, dupa cel din octombrie cand au fost impușcați mortal 58 de oameni prezenți la un spectacol muzical din Las Vegas și alte cateva sute au fost raniți. De asta data, un barbat inarmat a patruns la slujba de duminica a unei biserici din ...

- ”Demisia a fost luata de sauditi si a fost impus prim-ministrului Saad Hariri. Nu a fost nici intentia, nici dorinta, nici decizia sa”, a declarat Nasrallah. Liderul Hezbollah la criticat si pe fostul premier libanez pentru ca si-a anuntat demisia de la Riad, nu de la Beirut. Acesta a declarat…

- Romanii care se incadreaza in categoria beneficiarilor de ajutoare alimentare trimise de Uniunea Europeana (UE) au inceput deja sa primeasca, prin posta, cupoanele in baza carora se vor distribui produsele. „Au venit la noi sa intrebe cand vor fi distribuite ajutoarele si ce sa faca lumea cu aceste…

- A aparut la Editura Librex Publishing cea de-a doua editie a lucrarii ,,Istorie furata. Cronica romaneasca de istorie veche,, intr-un set de 3 Volume. Autor este Cornel Barsan. Dacii, Valahii, Romanii … Oameni si zei, oameni si lupi! De la razboaiele dacilor cu romanii si razboaiele vlahilor cu…

- Noua membri ai administrației catalane, demisa de guvernul de la Madrid, au depus joi marturie sub acuzațiile de razvratire, rebeliune și proasta intrebuințare a fondurilor publice, informeaza Agerpres. Parchetul a recomandat ca unul dintre ei, Santi Vila, care a demisionat din guvernul…

- Parchetul din Spania a cerut joi unui judecator al Înaltei Curți sa dispuna detenția preventiva împotriva liderilor catalani secesioniști în așteptarea investigației privind rolul lor în eforturile ilegale ale Cataloniei de

- Criza politica din Catalonia, unde parlamentul regional a declarat unilateral independenta, masura urmata de decizia guvernului central de la Madrid de impunere temporara a administrarii directe, nu ii afecteaza deocamdata semnificativ pe romanii din regiune, dupa cum au apreciat reprezentantii mai…

- Angajatorii din strainatate pun la bataie peste 1.800 de locuri de munca pentru romanii care vor sa lucreze in afara tarii. Cele mai multe joburi sunt in Spania, Portugalia si Marea Britanie. 3 3 0 3 0 0 Romanii care vor sa lucreze in Spania au la dispozitie 814 locuri de munca pentru…

- ''Romanii nu sunt afectați in niciun fel pentru moment. Deocamdata s-au schimbat capetele și așteptam sa vedem care sunt consecințele. Daca funcționarii superiori accepta noua comanda de la Madrid, atunci totul se indreapta spre o campanie electorala liniștita pentru 21 decembrie și vom vedea atunci''…

- Europa se afla in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, ceea ce inseamna ca statele membre NATO se afla in pericol, a declarat luni secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza site-ul publicatiei Express, citat de MediafaxInaintea unei vizite oficiale in…

- Ministerul de Externe elen a denuntat duminica unele afirmatii ale ambasadorului spaniol in Grecia, calificandu-le drept o "imixtiune inacceptabila" in afacerile interne ale Greciei, dupa reactia Atenei la criza catalana, informeaza AFP."Cu aceste comentarii, ambasadorul unei tari prietene…

- Peste 300.000 de oameni s-au adunat, duminica, pe strazile orasului Barcelona pentru a sustine unitatea teritoriala a Spaniei si pentru a protesta fata de declaratia de independenta fata de Spania, adoptata vineri, informeaza Mediafax, citand BBC News Online.

- Situația tensionata din Catalonia i-a determinat pe unii politicieni- nu știm daca este pentru imagine sau din pura solidaritate- sa posteze mesaje de incurajare și de susținere pentru romanii care traiesc acolo. Ludovic Orban, președintele PNL, a facut pe Facebook acest lucru. Reacțiile din partea…

- Incepe nebunia in Spania! Parlamentul de la Barcelona a votat, vineri, o declarație prin care declara independența regiunii Catalonia fața de Spania. Decizia a fost luata cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva și doua abțineri. Senatul spaniol l-a autorizat vineri pe premierul Mariano Rajoy sa conduca…

- Parlamentul Cataloniei a votat si aprobat proiectul de rezolutie privind independenta, aceasta fiind prima etapa dintr-o prcedura mai lunga pentru secesiunea unilaterala. Parlamentul de la Barcelona a aprobat cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva si doua abtineri rezolutia care prevede initierea…

- Decizie fara precedent în Spania. Premierul Cataloniei a luat o decizie incredibila. Presedintele separatist catalan Carles Puigdemont exclude alegeri anticipate si cere Parlamentului regional sa decida ce este de facut în continuare în criza secesiunii, transmite BBC News. …

- Viitorul Cataloniei este în mâinile Madridului. Senatulul spaniol va decide, astazi, daca îi va acorda premierului Mariano Rajoy puterea de a demite liderul catalan prin declansarea Articolului 155. Premierul Mariano Rajoy are ca tinta finantele, politia si televiziunea regionala.…

- Teatrul Dramatic "George Ciprian" din Buzau face un apel catre romanii plecati la munca in Spania si Portugalia, sa ajute la realizarea unui spectacol de teatru bazat pe povestile lor de viata. Spectacolul va avea la baza interviuri cu romanii plecati din tara pentru a le asigura un trai mai bun copiilor…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, spaniol a anuntat sâmbata organizarea de alegeri regionale în Catalonia în termen de sase luni, precizând ca puterile administratiei catalane vor fi transferate guvernului central, transmit Reuters si AFP. Știre în curs…

- Un barbat din județul Neamț a reușit sa-și recupereze copilul de la statul spaniol. Bogdan Laurențiu N. a avut o relație in Spania cu o romanca ce nu implinise inca 18 ani, care a ramas gravida. Tanarul s-a desparțit de...

- Poliția spaniola a anunțat vineri ca a identificat circa 800 de turiști britanici suspectați ca au depus plangeri pentru false intoxicații alimentare in insulele Baleare pentru a obține despagubiri substanțiale din partea hotelurilor, relateaza AFP.Poliția a mai anunțat intr-un comunicat ca…

- Guvernul spaniol a ajuns, vineri, la un acord cu Partidul Socialist (PSOE), aflat in opozitie, pentru a organiza alegeri regionale in Catalonia in luna ianuarie, ca parte a pachetului de masuri ce vizeaza suspendarea autonomiei regiunii, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont nu va respecta al doilea ultimatum dat de guvernul spaniol, acela de a renunta oficial la demersurile pentru independenta Cataloniei pana joi 19 octombrie, la ora locala 10:00 (08:00 GMT), a relatat joi cotidianul La Vanguardia, citat de dpa, informeaza…

- Vicepremierul spaniol a confirmat miercuri ca Madridul va incerca sa suspende o parte sau intreaga autonomie a Cataloniei daca liderii secesioniști ai acesteia nu vor renunța la declarația de independența, cu 24 de ore inainte de termenul limita fixat in acest sens, informeaza AFP.

- Guvernul spaniol va prelua controlul asupra Cataloniei și o va conduce direct daca liderul executivului catalan Carles Puigdemont nu va renunța oficial, pana joi la ora locala 10:00 (08:00 GMT), la demersurile privind independența, a declarat luni vicepremierul spaniol Soraya Saenz de Santamaria,…

- Raspunsul primit luni dimineața de guvernul spaniol de la liderul executivului catalan Carles Puigdemont la cererea de a preciza clar daca a proclamat sau nu independența Cataloniei saptamana trecuta nu este valid, a declarat luni ministrul justiției spaniol Rafael Catala, relateaza Reuters și EFE.…

- Destinatiile preferate de romani pentru city-break. Cat costa Romanii sunt mai deschisi ca oricand sa calatoreasca si sa descopere destinatii noi si aloca totodata un buget mai mare pentru vacante fata de anii anteriori. Italia, Spania, Grecia si Marea Britaniei se regasesc in topul cautarilor pentru…

- Peste 300 de incendii de padure s-au inregistrat, duminica, in Portugalia, un record pentru portughezi in acest an, a anuntat Patricia Gaspar, reprezentanta a Autoritatii de Protectie Civila. 3 oameni au murit si alti 25 au fost raniti in incendii, scrie AFP. Si in tara vecina, Spania, doi oameni au…