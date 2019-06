Unui cetățean din Sângeru i-a picat o rachetă antigrindină pe casă. Prima întrebare a primarului: “Ai autorizație de construcție?” Un necaz nu vine niciodata singur! Dupa ce abia a trecut de calamitatile din ultimele zile, avand casa afectata de viitura produsa la finalul saptamanii trecute, o familie din comuna prahoveana Sangeru a trait clipe de cosmar, cand o racheta antigrindina le-a cazut pe locuinta, distrugand o parte din acoperis. Imaginea dezastrului produs de inundații la Sangeru este completata de un incindent sinistru trait de unul dintre locuitorii caruia apele i-au distrus gospodaria și i-au intrat in casa. G.Ț. a trebuit sa fuga, impreuna cu familia, din calea viituri, iar a doua zi, dupa ce a revenit acasa… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

