Stiri pe aceeasi tema

- ”Gama extinsa de produse la care au acces, faptul ca le pot comanda oricand, simplitatea procesului de livrare si preturile avantajoase sunt doar patru dintre motivele pentru care locuitorii din mediul rural se indreapta catre canalul de vanzare online”, potrivit eMag. Tendinta de a adopta…

- Comertul online capata din ce in ce mai mult teren, inclusiv in zonele rurale ale Romaniei, sustinut in special de dezvoltarea tehnologiei si a penetrarii tot mai mari a smartphone-ului, astfel ca 26% dintre clientii celui mai mare retailer online din Romania, eMag, si 18% dintre comenzile plasate…

- In online succesul afacerii depinde de felul in care reusesti sa atragi si sa convingi cat mai multi potentiali clienti, pe care trebuie sa-i transformi apoi in cumparatori fideli. Datorita bugetelor reduse multi comercianti apeleaza la prieteni sau cunostiinte cand vine vorba de optimizarea magazinului…

- Peisajul de platforme, instrumente si indicatori de performanta din marketingul digital a devenit extrem de complex. Diferențele de abordare și adecvare din fiecare industrie, sector de activitate, tip de campanie îl fac și mai dificil de gestionat. Costurile unei campanii ineficiente nu sunt…

- Campania se afla la cea de-a noua editie, aceasta avand drept scop sustinerea de activitati online, de la simple ore de alfabetizare digitala, la actiuni ce vizeaza performanta in mediul online. Biblioteca Judeteana „Gh.e Asachi" din Iasi va organiza saptamana viitoare o serie de sesiuni interactive…

- Banca Nationala a Romaniei a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de autorizare a achizitiei Bancii Romanesti de la grupul elen National Bank of Greece (NBG), decizie fara precedent la un asemenea nivel, potrivit publicației ZF.ro. Avizul negativ al BNR pentru preluarea Bancii Romanesti franeaza…

- Magazinele din mediul virtual sau comerțul online, au aparut ca o necesitate de vanzare rapida, de la distanța a produselor comandate in mediul virtual, mai ales pentru produsele vandute in afara spațiilor comerciale – caștigand tot mai mult teren in defavoarea vanzarilor clasice , avand avantajul…

- Milioane de oameni din intreaga lumea au inundat retelele sociale cu mesaje prin care isi exprima regretul fata de moartea renumitului fizician Stephen Hawking. Multe dintre fotografiile postate de internauti se concentreaza pe scaunul cu rotile in care era imobilizat savantul, informeaza BBC.

- Circa o treime din totalul reclamatiilor inregistrate anul trecut la Protectia Consumatorului sunt din mediul online, a declarat miercuri Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC).

- Potrivit Politiei Romane, anul trecut, pe soselele din tara s-au produs 8.642 de accidente rutiere in urma carora au murit 1.951 de oameni. Starea drumurilor, neatentia la volan, viteza excesiva...

- Ministerul Public a întocmit raportul activitații desfașurate în anul 2018, iar din acesta reiese ca județul Cluj se afla pe locul 6 în top 10 județe cu cei mai mulți inculpați minori trimiși în judecata pentru infracțiuni împotriva persoanei, cu un numar de 140 de tineri.…

- In Romania, un procent de 69% dintre copii au fost martori ai hartuirii in mediul on-line, arata cele mai noi date privind cyberbullying-ul, procesate de Organizatia Salvati Copiii, care a lansat, ieri, o extensie impotriva hartuirii pe internet a copiilor. Extensia, care poate fi gasita la www.oradenet.ro/extensie,…

- Bucureștenii sunt cel mai bine platiti din toata tara! Salariile angajaților din Capitala au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, anunța Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat…

- Google si organizatia britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD) au lansat in Romania proiectul pilot Young Digital Leaders, care isi propune sa educe tinerii ca cetateni in mediul digital, care stiu sa recunoasca fenomenele negative si extreme in mediul online si sa reactioneze la ele, astfel…

- Google și organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD) anunța lansarea în România a proiectului pilot Young Digital Leaders, care își propune sa educe tinerii ca cetațeni în mediul digital, care știu sa recunoasca fenomenele negative și extreme în mediul…

- Google a demarat un proiect pilot in Romania prin care vrea sa invețe elevii cum sa depisteze manipularea și cum sa raspunda trollilor online, potrivit unui comunicat al companiei. Acesta se desfașoara impreuna cu organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD), iar primele cursuri vor…

- Salariile angajatilor din Bucuresti - cel mai bine platiti din toata tara - au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Procesul de atragere și retenție a clienților s-a schimbat drastic in peisajul modei online in ultimii ani. Datorita multitudinilor de oferte de pe piața și a suprapunerilor de sortimentație și branduri similare la mai multe magazine online, potențialii clienți sunt in masura sa aiba anumite așteptari…

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- O petiție pentru demiterea lui Tudorel Toader a fost creata in mediul online. Potrivit inițiatorului, ministrul Justiției ar trebui sa iși dea demisia in urma raportului prezentat care este “lipsit de substanța legala și insailat din acuzații inventate”. O alta petiție a fost inițiata pentru susținerea…

- Strile false au inceput sa domine toate industriile si au devenit o unealta politica, o insulta sau chiar un cliseu. Oamenii de stiinta vor sa combata acest fenomen cu ajutorul unui joc online, informeaza The Guardian.

- Aproape un sfert din populatia lumii va urmari videoclipuri pe telefoanele mobile in 2018, potrivit unui studiu realizat de compania eMarketer. Raportul arata ca 78,4% din continutul video va fi vizionat folosind telefoanele mobile in 2018. Datele evidentiaza, de asemenea, cresterea consumului de internet…

- Eugen si Teo Sipos sunt doi frati antreprenori din Ramnicu Valcea care au decis sa-si extinda afacerea dezvoltandu-se si in mediul online. In urma cu sase ani acestia vindeau produse cosmetice profesionale doar in 10 judete din sudul si vestul tarii. In 2012 s-au hotarat sa-si extinda aria de vanzari,…

- Procurorii DIICOT Valcea au anuntat dispunerea de arest pentru 24 de ore a inculpatilor Preda Viorel Bogdan si Neagu Ioan Lucian sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional, fals material in inscrisuri oficiale si spalare de bani. Procurorii sustin ca grupul condus de cei doi ar fi prejudiciat…

- Google a lansat in luna noiembrie a anului trecut AdWords Express, un produs prin care afacerile mici pot sa atraga clienți noi. Aceasta este o versiune mult simplificata a soluției AdWords, care permite companiilor mici sa realizeze simplu și rapid campanii de publicitate pe Google, platind pentru…

- Preturile terenurilor agricole la nivel national se situeaza intre 2.500 euro si 10.000 euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzactionat 100.000 de hectare, susțin specialiștii Ministerului Agriculturii. Acestia precizeaza…

- Astazi (6 februarie 2018) întreg internetul sarbatorește Ziua Siguranței pe Internet, ocazie cu care se recomanda ca orice persoana sau entitate care se intersecteaza cu mediul online sa se concentreze asupra securitații și siguranței în mediul online. Pentru cei care dețin un cont Google…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce o treime dintre acestia recunosc ca au fost, la randul lor, agresori in mediul online, reiese dintr-un studiu intocmit si publicat, luni,…

- Unul din trei utilizatori de Internet a recunoscut ca si-a spionat partenerul in mediul online, iar jumatate dintre persoanele incluse in aceeasi categorie dezvaluie codurile PIN si parolele partenerului sau partenerei lor, releva o cercetare globala realizata de Kaspersky Lab si

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce o treime dintre acestia recunosc ca au fost, la randul lor, agresori in mediul online, reiese dintr-un studiu intocmit si publicat, luni,…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet. Peste o treime considera…

- amat de multi dintre angajatori, care-l considera “un colac de salvare” oferit de Statul roman celor care stramba din nas atunci cand vine vorba de munca, venitul minim garantat e un ajutor social platit de stat celor mai saraci romani. Cei creditati cu sansa obtinerii unui astfel de ajutor social sunt…

- O analiza comparata a site-urilor primariilor din municipiile și orașele vasluiene arata ca tot orașul reședința de județ e fruntea la prezența online, prin diversitatea informațiilor, accesibilitate și gradul de interacțiune cu cetațenii, și e urmat indeaproape de… orașul Negrești! Cel mai prietenos…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ…

- Stii cine, la ce conturi are acces, atat din firma ta cat si dintre colaboratori? Stii unde sunt fisierele sursa (editabile) pentru proiectele tale online? Te invit sa acorzi putin timp si sa inventariezi prezenta online a business-ului tau. Iata cateva propuneri despre ce ar trebui sa ai in vedere…

- Peste 3.000 de articole de imbracaminte susceptibile de a fi contrafacute, 27.500 de etichete cu insemnele unor marci protejate, precum si aparatura si materile folosite in activitatea de ,,inscriptionare" a hainelor au fost ridicate de politistii din Ilfov in urma a doua perchezitii efectuate in Bucuresti…

- Cotidianul.ro prezinta harta criminalitații in Romania pe județe, in ultimii douazeci de ani. In ultimii ani, Bistrița-Nasaud a urcat de pe locul 28 pana pe locul 15 in topul județelor cu cea mai mare rata a criminalitații.

- FCSB a scos la vanzare biletele pentru partida cu Lazio din șaisprezecimile Europa League. Partida tur este joi, 15 februarie, de la ora 22:05, in direct la ProTV, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.Ro. Incepand de azi fanii roș-albaștrilor pot achiziționa bilete online. Cele mai ieftine sunt 40 de lei,…

- Cresterea nivelului de dependenta de conturile online ii face pe oameni sa se confrunte din ce in ce mai des cu dilema reprezentata de alegerea unor parole suficient de sigure pentru a le oferi protectie in fata unor eventuale atacuri informatice, transmite AGERPRES . Ca urmare, unii utilizatori recurg…

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii in mediul…

- Iubirea poate exista in numeroase forme si medii, iar mediul online nu este nici el exclus din aceasta ecuatie. Daca iti doresti sa iti gasesti sufletul pereche in lumea virtuala, afla ca totul este mult mai simplu decat pare.

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii…

- Comertul online de carte merge din ce in ce mai bine, romanii preferand sa comande pe internet cartile dorite. Site-urile de specialitate afiseaza tot timpul topul vanzarilor sau ale preferintelor cititorilor, astfel ca putem sa vedem cele mai dorite carti in 2017.

- In prezent, datorita dezvoltarii tehnologice pariurile sportive au evoluat foarte mult. Astfel, in ultima perioada au fost create din ce in ce mai multe case de pariuri online, dand posibilitatea tuturor pasionaților de pariuri sa parieze intr-un mod cat mai confortabil, de pe computer, laptop sau tableta…

- O echipa de cercetatori care analiza o mumie din secolul 16 a facut o descoperire neasteptata. Oamenii credeau ca persoana respectiva a suferit de variola, dar au avut parte de o mare supriza. De fapt, copilul, deshumat dintr-o biserica din Napoli, Italia, suferise de hepatita B, potrivit unei analize…

- De șaptesprezece ani, Dan Negru surprinde telespectatorii cu un program excepțional in seara dintre ani, iar aparițiile fidele in cadrul celei mai spectaculoase petreceri de revelion, organizate de Antena 1, nu sunt trecute cu vederea de public. Și anul acesta, vedeta va serba cea de-a optsprezecea…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a afirmat joi ca Ministerul Afacerilor Externe este cel care va avea un dialog, mai departe, cu mediul diplomatic despre modificarile la legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004. "Pe site-ul Comisiei am…

- Multi barbati sunt destul de sceptici in momentul in care vine vorba de a cumpara inele de logodna sau de casatorie dintr-un magazin de bijuterii online, preferand ca sa opteze mai degraba pentru unul dintr-un lant de buticuri de bijuterii clasice, offline. Motivatia? Frica de a nu fi pacaliti, de a…