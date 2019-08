Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, miercuri, ca cere Guvernului mentinerea legislatiei actuale RCA, in caz contrar tarifele putand creste de peste 5 ori, iar transportatorii rutieri ar demara din nou proteste nationale.

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita suportul eurodeputatilor romani pentru desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana (CE), din data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere…

- UNTRR solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Ministerului Transporturilor (MT), suplimentarea bugetului alocat in 2019 restituirii supraaccizei pentru transportatorii rutieri. Altfel, transportatorii vor fi nevoiti sa alimenteze in tarile vecine si sa majoreze tarifele.Aceasta…

