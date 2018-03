Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita autoritatilor romane solutii viabile de dezvoltare durabila a industriei de transport rutier, in conditiile in care transportul rutier de marfuri a fost anul trecut principalul contributor la exportul de servicii al Romaniei, peste intreaga…

- Parlamentarele din toate formațiunile politice si-au unit fortele la initiativa deputatei independente Oana Bizgan si au depus un proiect de lege care sa modifice alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Pe scurt, inițiativa legislativa…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov Marian Petrache spune ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene pentru ca dupa patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- In topul cauzelor care influenteaza negativ siguranta rutiera, alaturi de nerespectarea regulilor de circulatie si efectuarea de manevre riscante, se regaseste starea drumurilor, arata un sondaj efectuat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania - UNSAR. …

- Mai mulți specialiști din domeniul IT au venit la hotel Continental pentru a dezbate situația actuala de pe piața de specialitate și despre modul in care iși pot proteja activitatea, dar și rezultatele acesteia. PRIA IT&C and Intellectual Property Timișoara a oferit un cadru de lucru…

- Cooperativele inscrise in Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie Integrata (UNCAPI), lansata luni, au afaceri de 40 de milioane de euro pe an in cele mai importante ramuri din agricultura. Potrivit unui comunicat de presa citat de Agerpres.ro, toate cooperativele, asociatiile, companiile…

- DLA Piper Dinu SCA si Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii va invita la un workshop in care vom dezbate probleme de afaceri si probleme juridice, vom analiza prezenta fondurilor de tip Venture Capital (Capital de Risc) in Romania si afacerile companiilor finantate cu ajutorul unui…

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti in 2015 de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global - dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a devenit primul “unicorn” al industriei locale…

- In contextul in care instituțiile de la Bruxelles dezbat masurile legislative cuprinse in Pachetul de Mobilitate, europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a organizat ieri la Parlamentul European Conferința „The Mobility Package - Stricking the right balance between workers rights and the competitiveness…

- Conducerile a 8 cooperative agricole din sectorul vegetal din partea de sud a țarii, Argeș și Oltenia, pentru a deveni reprezentative la nivel național au hotarat sa inființeze Uniunea Naționala de Ramura a Coopertivelor Agricole din Sectorul Vegetal, prima uniune de acest gen din Romania. In același…

- Institutii din Romania se confrunta, la ora actuala, cu situatia de captivitate legala, in sensul ca beneficiarul de software nu are acces la proprietatea intelectuala sau la codul-sursa, a declarat, marti, vicepresedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS), Mihai Matei,…

- ♦ In 2017, exporturile de servicii, de 20 de miliarde de euro au fost de 2,5 ori mai mari fata de anul 2005. ♦ Excedentul din comertul international cu servicii a crescut la 8 mld. euro, acoperind o mare parte din deficitul de la comertul cu bunuri. ♦ Sectorul IT&C a adus exporturi in valoare-record…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara,…

- Uniunea Nationala de Ramura a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), o noua entitate dedicata sprijinului fermierilor din Romania, si-a anuntat lansarea in cursul saptamanii trecute, potrivit unui comunicat de presa, transmis luni AGERPRES. Uniunea reuneste opt cooperative agricole,…

- Dezvoltarea de aplicatii reprezinta un domeniu relativ tanar pe piata din Romania, dar cu un potential extraordinar pentru cei care gandesc in linii de cod. Totusi, inceputurile pot fi extrem de dificile, mai ales cand abia ai iesit de pe bancile facultatii si nu stii incotro sa o apuci.…

- Vineri, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, ministrul a spus ca au fost gasite soluții. "In niciun caz, nimeni nu va pierde ceva. Am gasit o serie de solutii care sa duca la ce v-am spus, la ideea ca nimeni sa nu piarda. Anul trecut, mecanismul spunea ca se aplica o cota de 35% la…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sprijinul și intervenția urgenta pentru reducerea perioadei nejustificat de lungi de inmatriculare a autovehiculelor comerciale in Romania, afectand activitatea transportatorilor…

- Romania este una din puținele țari reprezentate la nivel european in dezvoltarea inovațiilor tehnologice in asigurari prin participarea lui Calin Rangu, Director ASF, in cadrul Comitetului InsurTech Task Force organizat de Autoritatea Europeana de Asigurari și Pensii (EIOPA), cel care a explicat…

- Vine un nou val de scumpiri – Vom plati si cu 20% mai mult fata de acum. Care este cauza si cum anume se va proceda in viitorul foarte apropiat. Informatii care ii privesc pe toti romanii! Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania cere Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft ale…

- Site-ul de prezentare a pregatirii Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial, miercuri, la Gala ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Sofware si Servicii, de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.Site-ul poate fi accesat la adresa www.romania2019.eu/…

- Site-ul de prezentare a pregatirii Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial la Gala ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Sofware si Servicii, de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- In momentul in care lansezi pentru prima data un website pentru afacerea ta, sau cand, pe masura ce aceasta se dezvolta, realizezi ca ai nevoie de imbunatatirea sau inlocuirea site-ului existent, cea mai importanta decizie pe care o ai de luat este alegerea unui furnizor de servicii de web design.…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia ca proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania…

- Tariceanu, apel catre Iohannis: Ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel, asupra justiției, a transmis, joi, președintele ALDE, in contextul ședinței care a avut loc la CS, cu privire la magistrații acoperiți. ”Președintele…

- Radu Mazare le-a scris autoritatilor o scrisoare in care enumera dosarele penale in care apare numele sau aratand ca este o „tinta politica a Statului Paralel”, iar cercetarile procurorilor s-au desfasurat abuziv, cu incalcarea legilor.

- “Incercarea” Guvernului de a gasi solutii pentru problema scaderii salariilor pentru programatori este “incurajatoare” insa propunerea nu poate fi evaluata pana cand Ministerul Finantelor nu va publica efectiv proiectul de act normativ, a comentat pentru ZF Valerica Dragomir, director executiv al…

- Pe parcursul perioadei ianuarie-octombrie 2017, producția industriala a crescut cu 3,4% fața de perioada similara a anului 2016. Aceasta evoluție se datoreaza creșterii industriei prelucratoare (+3,6%). Printre principalii factori care au influențat dinamizarea sectorului industrial…

- Elena Carstea s-a remarcat, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai indragite cantarete de muzica usoara de la noi, cel putin pana cand a decis sa paraseasca definitiv Romania, impreuna cu cele doua fete adoptate. Artista s-a casatorit cu un cetatean american si s-a stabilit peste Ocean. Nu prea…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Structural Consulting Group au organizat, la Bucuresti, cea de-a doua editie a Galei Fondurilor Structurale. Gala este parte a campaniei "Succesul e... MOLIPSITOR!" un proces interactiv de descoperire, impartasire si apreciere a bunelor practici si a impactului…

- Schimbarea peste noapte a legislatiei fiscale, cu un impact semnificativ asupra costurilor companiilor de software si mesajul transmis de Guvern in mai multe randuri in acest an ca poate schimba oricand, peste noapte, fara avertisment, nivelul taxelor, a determinat anularea unor investitii in Romania…