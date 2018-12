Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei Hoarari de Guvern privind conditiile, procedura si termenele de restituire a unei parti din supraacciza la motorina, administratorul schemei trebuie sa solutioneze cererile de restituire in termen de maximum 35 de zile lucratoare de la data depunerii cererii, urmand ca plata sa fie realizata…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului, Ministerului Finantelor si Ministerului Transporturilor rambursarea, pana la 31 decembrie 2018, a supraaccizei la motorina catre transportatorii rutieri care au depus cereri de restituire in acest an, scrie agerpres.ro."UNTRR…

- UNTRR atrage atentia ca firmele de transport rutier din Romania stau cu dosarele depuse pentru restituirea supraaccizei, insa blocajul institutional nu permite realizarea de plati catre transportatorii rutieri. ”Potrivit legislatiei, administratorul schemei trebuie sa solutioneze cererile…

- Guvernul a modificat in sedinta de vineri hotararea privind schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie, reducand valoarea plafonului minim de la echivalentul in lei a trei milioane de euro la echivalentul in lei a un milion de euro. Astfel, modificarea adoptată…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului coordonare institutionala transfrontaliera pentru a reduce timpii de asteptare de la frontiere. La punctele de trecere a frontierei dintre Romania si tarile vecine se inregistreaza timpi de asteptare foarte mari care…

- UNTRR solicita Guvernului, intr-un comunicat, masuri urgente pentru ca schema de rambursare a supraacizei sa devina operationala, dupa ce pretul petrolului a urcat la peste 80 dolari/baril, fiind cu peste 50% mai mare decat la momentul in care a fost implementata supraacciza la carburanti.

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice (MFP), Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana (CE) in data de 19 iulie 2018,…