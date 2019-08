Summerfun – piesă nouă de la The Skywalkers

În ton cu energia și atmosfera verii, adolescenții din trupa The Skywalkers au lansat zilele acestea videoclipul piesei Summerfun, piesă de pe albumul lor de debut – The way I feel. Piesa începe surprinzător, cu un duet percuție-chitară bas și continuă cu aceeași energie și bucurie tinerească, ducându-ne… [citeste mai departe]