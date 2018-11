Untold 2019: a noua runda de abonamente se lanseaza marti, de la ora 14:00. Cat vor costa biletele

Stiri pe aceeasi tema

- A doua runda de abonamente pentru UNTOLD 2019 se lanseaza marti, 20 noiembrie, ora 14.00, informeaza reprezentantii festivalului.Astfel, fanii UNTOLD care nu si au asigurat inca un loc la unul dintre cele mai bune festivaluri de muzica din Europa au sansa sa puna mana pe unul din cele 10.000 de abonamente…

- Netflix vorbea de curand despre posibilitatea introducerii unor abonamente mai ieftine pentru a atrage noi utilizaotri din anumite regiuni, iar primele semne au inceput deja sa apara. Utilizatorii din Malaezia raporteaza ca serviciul de streaming a introdus un nou abonament, la jumatate de pret fata…

- Festivalul devenit fenomen internațional, Untold 2019, iși deschide porțile in perioada 1 - 4 august, la Cluj Napoca. Este cea de-a cincea ediție, iar organizatorii spun ca in 2019, Untondul va scrie cu adevarat istorie. Biletele la unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa se pun…

- Biletele pentru derbiul Dinamo - FCSB au fost puse in vanzare online, de astazi, prin platforma oficiala de ticketing a clubului din Stefan cel Mare, Bilete.ro, a anuntat gruparea dinamovista, informeaza News.ro.Partida Dinamo - FCSB, contand pentru etapa a XV-a, a fost programata duminica,…

- Direcția 5 lanseaza single-ul „Iți promit”, insoțit de un lyric video emoționant și romantic. Muzica este semnata de Marian Ionescu, in timp ce versurile sunt compuse de catre Dinu Olarasu.

- City break-urile in capitalele europene tocmai au devenit mult mai accesibile pentru cei care vor sa calatoreasca pe bani puțini. Daca vreți sa vizitați pe repede-inainte sau doar sa bifați pe Facebook in fața prietenilor ca ați fost in anumite locuri, Libertatea are cateva ponturi de calatorii pentru…

- Metallica revine la Bucuresti, în turneul "Worldwired", pe 14 august 2019, la Arena Nationala, iar biletul de intrare ofera fanilor ocazia de a descarca în format digital noul album al trupei, arata un comunicat remis MEDIAFAX. Potrivit stirileprotv.ro, Pentru…

- Programul „Litoralul pentru toti” s-a lansat din nou in septembrie, cu prețuri intre 150 de lei și 600 de lei pentru o saptamana la mare, de persoana. Prețurile in cadrul programului social derulat de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) nu s-au modificat de șase ani, in ciuda cheltuielilor…