Untold 2018: The Chainsmokers vin pentru prima data in Romania. Ce alti artisti si-au anuntat prezenta

- Potrivit unui comunicat al organizatorilor, duoul The Chainsmokers vine pentru prima data in Romania, in luna august, la festivalul Untold. Cei doi membri, Alex Pall si Andrew Taggart sunt castigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuti - “Closer”, are peste doua miliarde…

- Organizatorii festivalului UNTOLD au anunțat al doilea val de artiști pentru ediția din 2018.Astfel,THE CHAINSMOKERS, JASON DERULO, legendarul TIËSTO, DON DIABLO, TUJAMO, KSHMR, FEDDE LE GRAND, DANNY AVILA, WILL SPARKS, THE ASTEROIDS GALAXY TOUR, PAUL KALKBRENNER, JAMIE JONES,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins dramatic echipa Rusiei, campioana olimpica en titre, cu scorul de 26-25 (15-12), duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa a 4-a a preliminariilor...

- Ebriza este unul dintre startup-urile finaliste de la Startup Avalanche, competiția anuala organizata in Cluj-Napoca de Techsylvania si Risky Business. A facut parte din primul program de accelerare al start-up-urilor al Risky Business Cluj iar softul pe care l-au creat funcționeaza deja la peste 100…

- Naționala Romaniei ar putea avea parte de un superamical in acesta vara. Oficialii Federației sunt in negocieri pentru disputarea unui test de verificare cu Argentina, chiar inainte de startul Mondialului din Rusia. Partida ar putea sa aiba loc inainte ca delegația pumelor sa ajunga in Rusia pentru…

- Un concert unic prin amploarea si prin insemnatatea sa. Sambata, la Sala Sporturilor din Buzau, aproximativ 2.500 de persoane au participat la spectacolul „Din suflet romanesc”, un concert care a marcat implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, reunind pe aceeasi scena unele dintre…

- Locomotiva a fost inlocuita, iar peste 25 de kilometri, aceasta s-a defectat din nou, defectiunea fiind sesizata in statia de la Floresti-Prahova. O parte din calatori au fost transferati in alt tren, cei care mergeau la Brasov, iar restul de calatori asteapta o rezolvare la ora transmiterii stirii.…

- Primul judoka nevazator din Romania medaliat international, student de succes la UBB Primul judoka nevazator din tara noastra, Alexandru Bologa, care a obtinut in toamna anului 2016 medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro, iar anul trecut aur la Campionatele Europene pentru nevazatori,…

- Un tanar originar din Ocna Mureș, care a lucrat mai mulți ani in Marea Britanie, inclusiv la cules de capșuni, a dezvoltat un business la Cluj, care incepe sa aiba succes, in condițiile in care in Alba, pe acest domeniu, se afla cei mai mari jucatori din Romania. Dacian Bugnar vrea ca peste ani, Via…

- Participarea Consiliului Județean Cluj la Targul Internațional de Turism (ITB) de la Berlin 2018 a fost un adevarat succes in ceea ce privește promovarea obiectivelor cultural-turistice și a zonelor de interes pentru germanii care intenționeaza sa-și petreaca vacanțele in Romania. Standul județului…

- Incepand de astazi, clientii Orange au ocazia sa experimenteze performantele retelei 4G+ la viteze de pana la 500Mbps in 95 de orașe din Romania. Viteze superioare de pana la 900Mbps pot fi testate in reteaua comerciala din smart shop-uri Orange din Bucuresti (Europe House), Iasi si Cluj-Napoca, precum…

- Diplomatul britanic si-a declarat speranta ca rezultatele luptei impotriva coruptiei vor ramane bune in continuare, intrebat fiind ce crede despre ultimele evenimente petrecute in domeniul Justitiei din Romania. "Pozitia noastra ramane absolut la fel. Noi constatam ca Romania a facut pasi…

- Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale rețelelor trans-europene de transport.

- Cluj-Napoca este al doilea oras european in care populatia isi gaseste cu usurinta un loc de munca, dupa Praga. Asa arata cele mai recente statistici furnizate de Eurostat-Biroul European de Statistica.

- Tentativa de incendiere a sediului PSD Cluj. S-au gasit urme de cocktailuri Molotov. Inspectoratul Judetean de Politie Cluj face cercetari, vineri, dupa ce persoane necunoscute ar fi incercat sa incendieze sediul PSD din Cluj-Napoca, membrii partidului reclamand ca au gasit usa si peretii stropiti cu…

- „Investirea dumneavoastra in funcție survine intr-un moment in care actul de justiție este pus la indoiala public tocmai de acele persoane care sunt chemate sa raspunda in fața legii. Aceasta tentativa nu trebuie sa va influențeze și nu trebuie sa va abata de la principiile constituționale ale legalitații,…

- Operatiunea "aducem steagul inapoi" porneste sambata. Cand va ajunge drapelul la Cluj Sambata 17 februarie va porni actiunea unui grup de clujeni care vor aduce de la Parlamentul European un steag al Uniunii Europene care va fi inmanat Guvernului Romaniei. Absenta steagului Uniunii Europene din…

- Federația Romana de Tenis a decis ca meciul Romania - Elveția, din play-off-ul primei Grupe Mondiale a Fed Cup, sa se joace la Cluj-Napoca in zilele de 21 și 22 aprilie 2018. "Astfel, dupa consultari cu componentele echipei de Fed Cup a Romaniei, precum și cu Florin Segarceanu, capitanul-nejucator,…

- Echipa Romaniei va intalni, la 21 si 22 aprilie, pe teren propriu, reprezentativa Elvetiei, in barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, s-a stabilit, marti, la tragerea la sorti, transmite News.ro . Cele mai cunoscute jucatoare elvetiene sunt: Timea Bacsinszky, locul 42 WTA, Belinda Bencic,…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a urcat un loc si se afla pe pozitia a 10-a in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii luni, dupa ce jucatoarele noastre au invins Canada cu 3-1, in weekend, la Cluj-Napoca,

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2 in fata jucatoarei de origine romana Bianca Andreescu (173 WTA).…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, numarul 38 mondial, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2 pe Carol Zhao (138 WTA), iar echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 1-0 dupa primul meci al intalnirii care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei…

- Romania intalneste Canada in primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup, la Cluj Napoca. Sorana Cirstea a castigat primul meci al zilei cu Carol Zhao, scor 6-2, 6-2, in mai putin de o ora. Dupa aceasta partida urmeaza intalnirea dintre Irina Begu si Bianca Andreescu. A

- Untold 2018 va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 2 - 5 august. Douazeci de trupe si DJ-i au fost, pana in prezent, anuntati ca vor participa la festival. Dimitri Vegas, Diplo, Dub FX, Steve Aoki, Pendulum (DJ set) si Kygo fac, de asemenea, parte din lineup-ul evenimentului, iar Diplo, Alesso…

- Ai o trupa de jazz? Te poti inscrie la Concursul Internațional Jazz in the Park 2018 Trupele care canta jazz se pot inscrie de astazi, 6 februarie, la a patra ediție a Concursului Internațional Jazz in the Park, competiție dotata cu premii totale de 5.000 de euro in bani și servicii, plus șansa de a…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, va fi inlocuita cu Ana Bogdan (86 WTA) in echipa nationala a Romaniei pentru meciul impotriva Canadei, programat in acest week-end la Cluj-Napoca, au declarat pentru Agerpres surse din cadrul Federatiei Romane ...

- Consiliul Studentilor din Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a demarat un program pilot, UBB IT HUB, avand ca scop accelerarea digitalizarii sistemului educational superior din Romania. Membrii acestui hub vor fi voluntari care au cunostintele si abilitatile necesare pentru a…

- Vasile Armenean, antreprenorul care a cladit afacerea Betty Ice cu afaceri de 30 milioane de euro anual si care a vandut businessul catre gigantul anglo-olandez Unilever, a facut primii bani lucrand pe un santier in Austria, acolo unde a fugit inainte de Revolutie. In Austria, Vasile…

- Simona Halep ar putea rata meciul din Fed Cup, de la Cluj-Napoca, dintre România și Canada. ”Trebuie sa vad ce îmi spune RMN-ul. O sa am foarte mare grija de corpul meu, în primul rând. Fed Cup-ul este în plan, dar sper sa fiu si…

- Simona Halep a marturisit, sambata, dupa finala pierduta la Australian Open, ca nu este sigura daca va juca in meciul Romania – Canada, programat in februarie, in Fed Cup, conform Mediafax. „Trebuie sa vad ce imi spune RMN-ul. O sa am foarte mare grija de corpul meu, in primul rand. Fed Cup-ul este…

- Primul tour operator din Cluj-Napoca va lansa din vara acestui an trei noi curse charter spre Egipt, Tunisia si Turcia, estimand ca va transporta in sezonul estival spre cele trei destinatii peste 7.300 de turisti din Transilvania, transmite corespondentul MEDIAFAX. Administratorul firmei…

- Cluj Napoca este primul oraș din Romania asupra caruia site-ul integrator de anunțuri imobiliare, imoradar24.ro, și-a indreptat Inteligența Artificiala pentru a „scana” și compara ofertele din piața. Cu ajutorul acesteia iți simplifici semnificativ cautarile pentru o casa. Fiind primul din Romania care…

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima institutie din Romania care a devenit membru al European Rural History Organisation (EURHO), organizatie stiintifica ce reuneste institutii si personalitati din domeniul istoriei si patrimoniului rural european. "In data de 19 ianuarie 2018,…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Peste 5.000 de persoane au protestat sambata seara impotriva sistemului, a legilor justiției si a PSD la Cluj-Napoca, informeaza Agerpres. Protestatarii s-au adunat langa Monumentul Memorandistilor incepand cu ora 18,00 si au purtat pancarte cu mesaje precum „Suntem cu ochii pe voi”, „Uniti salvam toata…

- „Se stinge lumina pentru toata lumea! Romania moare!”, sunt doar cateva din indemnurile organizatorilor acestui protest, „Aradul Civic”, ce se va desfașura incepand cu ora 18:00 și pana la 20:00 pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, sambata, 20 ianuarie. In mai toate orașele mari ale țarii,…

- Eurodeputatul PNL Cristian Busoi, la Cluj: „Riscam sa nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale" Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a criticat vineri modul in care guvernul PSD gestioneaza proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenta pe fonduri europene, din care unul…

- Cele sase universitati din Cluj-Napoca au realizat un proiect unic de prezentare si de promovare comuna a orasului universitar cu scopul de a atrage si mentine resurse umane de calitate. Primul produs al colaborarii dintre aceste institutii de invatamant superior este un video care infatiseaza oferta…

- Ai experiența de lucru ca fotograf și dorești sa incerci și altceva? Sau ești doar un pasionat de fotografie și ți-ar placea sa-ți transformi hobby-ul intr-un job? O varianta foarte buna ar fi sa te angajezi ca fotograf turistic, intr-o companie care ofera servicii fotografice destinate turiștilor din…

- Deputatul Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, apreciaza drept "straniu" faptul ca actiunile partidelor maghiare din Romania, de ale caror voturi ar "beneficia" in Parlament coalitia de guvernare, nu sunt "taxate", PSD fiind interesat "doar de mirajul puterii", liberalul referindu-se la rezolutia comuna…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern, infromeaza Agerpres.ro. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 39;Toti pentru justitie 39;, precum si altele pe care au scris 39;PSD,…

- Cele trei formatiuni politice maghiare din Romania, respectiv UDMR, PPMT si PCM, vor semna, luni, la Cluj-Napoca, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie, transmite corespondentul MEDIAFAX. Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, pentru…

- Puya scoate piesa "Political Correct", inspirata de scandalul de la Cluj VIDEO Un club din Cluj-Napoca a anulat, in noiembrie 2017, concertul formatiei "La Familia", dupa ce membrii acesteia s-au declarat in favoarea casatoriei tradiționale. Puya a lansat, pe 6 ianuarie 2018, o piesa "replica" intitulata…

- Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru al anului, potrivit unui raport publicat vineri de portalul Imobiliare.ro.…