- Patru persoane au murit dupa ce o nava cu migranti s-a scufundat in apropierea coastei de vest a Turciei marti seara, a anuntat Ministerul de Interne turc, miercuri, scrie Reuters.Ministerul a comunicat ca alte 30 de persoane sunt date disparute. Nava s-a scufundat in apropierea coastei…

- Navigatorul roman și cei 11 marinari de pe nava elvețiana rapiți la sfarsitul saptamanii trecute de pirați in largul coastei Nigeriei sunt terefi și nevatamați. Anunțul a fost facut de compania armatoare Massoel și preluat de Sindicatul Liber al Navigatorilor, ...

- Cei 12 marinari care au fost rapiti la sfarsitul saptamanii trecute in Nigeria sunt nevatamati și se afla toti impreuna, iar compania care detine nava a luat legatura cu cei care i-au luat ostatici, unul dintrei ei fiind din Romania, a anunțat Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN).

- MAE precizeaza ca, avand in vedere faptul ca printre persoanele rapite se regasesc si alti cetateni straini, Celula de Criza a ministerului a implicat in demersurile de gestionare a cazului si ambasadele Romaniei la Zagreb, Ljubljana si Manila, pe langa cele din Abuja si Berna, care sunt in contact…

- O nava ce opereaza sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna, presa informand ca 12 membri ai echipajului au fost rapiti, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ministerul Afacerilor Externe a fost informat de atacul asupra navei…

- O nava comerciala elvetiana a fost atacata de pirati pe coasta Nigeriei, a anuntat duminica Autoritatea maritima nigeriana, adaugand ca printre cei 12 ostatici luati se numara si un marinar roman, relateaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

