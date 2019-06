Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Suceava a fost prins de doua ori in mai puțin de 5 ore, avand o alcoolemie uriașa. Barbatul care mergea haotic pe strazile din oraș a fost oprit, cu greu, de mai multe echipaje de Poliție, scrie Mediafax.Un echipaj de poliție a facut semnal regulamentar de oprire unui autoturism…

- Un echipaj de politie a facut semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe strada Calea Obcinilor din municipiul Suceava, insa soferul nu s-a conformat, motiv pentru care politistii au inceput sa-l urmareasca. Cand a fost oprit, barbatul fiind imobilizat si incatusat. „Intrucat emana…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. O femeie a murit dupa ce a fost calcata de un autobuz de pe cursa Chișinau – București. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, chiar în curtea Autogarii Centru din Chișinau. © Photo: Facebook / ГБМ Город без маршруток! / Vasea Mw‎Femeie strivita de…

- Imaginile au fost surprinse de un politist in timpul unei urmariri in trafic, in comuna Brodina din judetul Suceava, unde echipajul de politie a plecat in urmarirea unui autovehicul care transporta tigari de contrabanda. Intre autospeciala de politie si masina cu tigari de contrabanda s-au interpus…

- Catalin Tiberiu Merches, Sergiu Nicolae Lahman si Cezar Ioan Dumitru sunt cei trei suspecti care au bagat spaima in afaceristii suceveni. Tinerii au spart mai multe locuinte de pe raza municipiului Suceava, dar si din comunele limitrofe si au furat bunuri si bani in valoare de proape 500.000 de lei.

- Alerta, aseara, aproape de miezul nopții, pe Calea Torontalului din Timișoara, dupa ce un apel la 112 a a anunțat producerea unui accident. Imediat la fața locului au fost trimise echipaje de descarcerare, ambulanța și Poliție. Șoferul unei Skoda a pierdut controlul asupra volanului și a intrat direct…

- Un grav accident rutier s-a petrecut pe DJ 203K la iesire din Sapoca spre Cernatesti. Un TIR este rasturnat si se pare ca o persoana este incarcerata. Se acționeaza impreuna cu echipaje ISU. TIRul este incarcat cu pietris iar la volan se afla un barbat de 39 de ani din Braila vare are o concentrație…