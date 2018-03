Stiri pe aceeasi tema

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), liderul pietei romanesti de asigurari, a inregistrat anul trecut un avans de 3,7% al primelor subscrise, pana la 9,4 miliarde de euro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. In 2016, VIG…

- Cantareata americana a marturist ca la varsta de 7 ani s-a gandit pentru prima oara se sinucida. Artista a povestit ca era depresiva si singura modalitate prin care credea ca va putea scapa de suferinta era moartea.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 159,954 milioane de lei (34,313 milioane de euro), de la 42,7 milioane de lei (9,17 milioane de euro) in sedinta precedenta.

- Aseara, Aspirina a fost cuprinsa de furie cand si-a dat seama ca de zile in sir Celentano i-a promis ca ii repara o clanta defecta, iar cand intr-un final a reusit sa o faca, nu a rezistat prea mult. De aici pana la un scandal monstru, pe ulitele satului, presarat cu multe acuzatii, nu a fost decat…

- AFIR spune ca a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Valoarea totala a contractelor de finanțare este de 47,86 milioane de euro. Pana in prezent, AFIR a efectuat plați de 35,5 milioane de euro beneficiarilor proiectelor din apicultura. Astfel,…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite.

- Piata bunurilor de larg consum a crescut pe ansamblul anului trecut cu 14,4%, la 2,98 miliarde euro, cea mai mare contributie avand segmentul produselor de telecom, cu o valoare de 1,16 miliade euro, in crestere cu 29,5%, potrivit datelor GfK. Evolutii pozitive au avut aproape toate categoriile…

- Directia Executari Silite Cazuri Speciale din ANAF are in lucru peste 20.000 de dosare de executare silita, derivate din hotarari judecatoresti, pronuntate in materie penala, potrivit directorului acestei direcții, Toni Avram, informeaza ziare.com . "Aceste creante provenite din savarsirea de infractiuni…

- Grupul farmaceutic Dona a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 230 milioane euro si estimeaza o crestere a afacerilor cu 21,5% in acest an, au anuntat marti oficialii companiei, care precizeaza ca au bugetat investitii totale de de 4 milioane euro in acest an. Cifra de afaceri a grupului…

- Compania aeriana Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, a decis sa anuleze un numar de 140 din cele 570 de zboruri programate pentru zilele de marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier, informeaza...

- Directorii romani din cele mai importante sectoare economice - industria prelucratoare, constructii, comert cu amanuntul si servicii – estimeaza o crestere a tuturor preturilor produselor si serviciilor oferite in urmatoarele luni, informeaza Institutul National de Statistica.

- Grupul Agricola Bacau a inregistrat anul trecut afaceri de peste 683 milioane lei, in crestere cu 5,31% fata de anul anterior. Cea mai mare companie din cadrul grupului, Agricola International SA Bacau, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de aproximativ 401 milioane lei, in crestere fata de…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Combinatul chimic Oltchim a incheiat anul 2017 pe plus, obtinand un profit net de 45,6 milioane de lei, o majorare de 75% fata de 2016, potrivit raportului publicat de companie pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Compania germana Liqui Moly, specializata in ulei de motor, lubrifianti si aditivi, a raportat o cifra de afaceri de 532 de milioane de euro in 2017, in crestere cu 9% fata de cele 489 de milioane de euro raportate in 2016, potrivit datelor transmise de companie. Profitul companiei…

- Autoritatile discuta marti si miercuri cu privire la eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.

- Guvernul taie salariile bolnavilor și ale mamelor! Revoluția fiscala și incercarile de corectare a erorilor provocate de trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului risca sa lase mii de femei cu sume diminuate la indemnizația de creștere a copilului.Concret,…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Posta Romana a inregistrat, in 2017, o crestere medie a veniturilor de 17 milioane de lei pe luna, iar in ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, in comparatie cu 2016, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, Elena Petrascu.…

- Happy Tour a inregistrat in anul 2017 un volum de vanzari de aproape 54 de milioane de euro, in crestere cu circa 10% fata de anul precedent, datorita dezvoltarii accelerate a segmentului de business travel, a diviziei de MICE, dar si a dezvoltarii parteneriatului cu Disneyland Paris. 0 …

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu cresteri usoare pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de miercuri, dupa scaderile de peste 2% consemnate in ziua anterioara, iar rulajul a coborat la 32,45 milioane de lei (6,97 milioane de euro), de la 83,76 milioane de lei (18,04 milioane de euro) marti.

- Grupul City Grill a inregistrat, in 2017, o cifra de afaceri de 33,7 milioane euro, in crestere cu 11% fata de anul precedent. Motoarele cresterii cifrei de afaceri au fost investitiile in tehnologie, eficientizarea operatiunilor si deschiderea a doua noi restaurante. Valoarea totala a investitiilor…

- De partea celalata, lumea se va confrunta cu o crestere a populatiei în tarile subdezvoltate, organismele globale ajungând în punctul în care nu vor mai putea lupta cu saracia, inegalitatea, foametea si malnutritia, scrie Gândul. Datele Organizatiei Natiunilor Unite…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit brut de 365 de milioane de lei, de peste cinci ori mai mare decat cel bugetat pentru acest an, de 70 de milioane de lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, care va fi discutat…

- Ministerul Muncii amana strategia promovarii unei legislatii pentru tineri, care ar fi trebuit sa asigure trecerea lor mai usoara din sistemul educațional pe piața forței de munca, potrivit potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020, publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.

- Potrivit reglementarilor actuiale in vigoare, institutiile pot incredinta direct achizitii daca valoarea acestora este de sub 132.519 lei (produse si servicii), si sub 441.730 lei (lucrari). Analizand toate cele peste 5.000 de achizitii directe, „Ziarul de Iasi" a intocmit un top al primelor 10 firme,…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultima saptamana, 42 de perchezitii, in urma carora au dispus masuri asiguratorii in valoare de aproape 13.000.000 de lei.

- Aeroportul din Cluj are cea mai mare creștere de trafic din Romania Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a inregistrat anul trecut o majorare de 43% a numarului de pasageri, cifre care il plaseaza pe locul intai in topul creșterilor de trafic de pe aerogarile din Romania. AIAIC a avut o creștere…

- Turoperatorul Cocktail Holidays a inregistrat un volum de vanzari de peste 18 milioane de euro in 2017, cu 10% mai mult fata de 2016. Pentru anul acesta, turoperatorul estimeaza o crestere cu 15% a vanzarilor. 0 0 0 0 0 0

- Criptomoneda BitConnect a inregistrat o crestere de 382% peste noapte, dupa ce ieri piata criptomonedelor a inregistrat o prabusire devastatoare pentru multi investitori. Potrivit platformei coinmarketcap.com, valoarea unui BitConnect (BCC) este de 41,77 dolari, ajungand la o capitalizare…

- Ecosistemul tech din Romania este in crestere, arata o analiza recenta: 20 de startup-uri romanesti au obtinut finantari de 11,3 milioane euro in 2016, pe cand in anul precedent 15 afaceri la inceput de drum au primit 10,7 milioane euro. Spre comparatie, finantarile obtinute de startup-urile europene…

- Centrul comercial a fost scos la vanzare in toamna anului trecut, pentru circa 6 milioane euro. Acțiunile firmei care opereaza mall-ul au o valoare nominala de 16 milioane lei (3,4 milioane euro). Transferul efectiv de proprietate va fi finalizat dupa plata integrala a prețului de vanzare. Inițial,…

- Aproximativ 1,5 milioane de români sunt așteptați la ghișeele ANAF în perioada urmatoare, instituția riscând sa intre în blocaj, potrivit fostului președinte ANAF Gelu Diaconu.

- Activitatea ANAF va fi blocata total daca nu se va amana termenul de depunere a declaratiilor fiscale din luna ianuarie, considera fostul sef al Fiscului, Gelu Diaconu, care critica PSD ca inghesuie milioane de romani cu forta la ghiseele ANAF.

- Muzeul Luvru a primit 8,1 milioane de vizitatori in 2017, o frecventa in crestere cu 10,1%, dupa ce in 2016 a scazut numarul de turisti straini in Paris, a anuntat luni directorul institutiei, citat de AGERPRES si AFP.Scaderea numarului de turisti in capitala franceza a fost cauzata de atentatele…

- Este zi de mare sarbatoare pentru crestinii ortodocsi. Sfantul Ioan Botezatorul se sarbatoreste in fiecare an pe 7 ianuarie. Cu aceasta ocazie, traditia populara spune ca s-au incheiat in mod oficial sarbatorile de iarna, incepute de Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie.

- De departe cele mai populare nume sunt Ioan (486.083 de romani), Ion (378.999), Ionut (342.935), Ioana (380.978), Ionela (145.593) si Oana (72.185), insa exista si foarte multe derivate ale acestora, incepand cu Nelu (21.284 de romani), Ivan (peste 5.000) sau Jana (peste 5.000), Ionuta, Nela si chiar…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Peste 167.000 de turisti romani au cheltuit in statiunile din tara de Revelionul 2017/2018 aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% fata de anul anterior, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). De ...

- Din cele peste 2 milioane de persoane care au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, 1,1 milioane au intrat in țara, potrivit Poliției de Frontiera. Fața de o perioada normala, a fost inregistrata o creștere cu 15% a valorilor de trafic.

- Un ordin al ministrului Sanatatii nu mai permite viitorilor soferi sa treaca examenul medical, daca au afectiuni cardiace sau diabetice netratate. Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan. Daca suferiti de boli cronice sau altfel…