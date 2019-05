Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a semnat protocoale de colaborare si sustinere politica in perspectiva alegerilor europarlamentare de duminica, precum si a celor de anul viitor, cu doua organizatii - Sindicatul National Telecomunicatii Mobile si Asociatia Profesionala a Angajatilor din Paza (APAP), a…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea pe care o conduce "va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate", in cazul in care se va face restructurarea Guvernului in Parlament. ”Premierul ar trebui sa decida daca restructureaza sau nu Guvernul, daca are argumente, se poate face,…

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, considera ca politicienii se lasa manati de sentimente si orgolii personale, in vreme ce buna functionare a Romaniei si interesul national au intrat intr-o zona de umbra, potrivit agerpres.ro.Intr-un comunicat de presa dat publicitatii vineri, liderul UNPR…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca un subiect cum este relocarea unei ambasade ar trebui discutat in Romania ''foarte serios'' de catre toti ''actorii'' importanti din politica externa. "Mi-e greu sa comentez declaratii facute intr-un cadru important,…

- Liderul UNPR Gabriel Oprea a declarat, marți, intr-o conferința de presa la sediul central al partidului, intrebat daca poate exista o alianța cu partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, ca in politica nu trebuie niciodata sa spui „niciodata”.„Noi suntem hotarati sa mergem singuri in toate…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a anunțat, sambata, ca pe lista UNPR pentru alegerile europarlamentare se regasesc doua nume mari din sportul romanesc: Ilie Nastase și Anghel Iordanescu. Oprea a spus, despre candidaturile celor doi, ca „suntem deosebit de onorati sa avem pe lista pentru europarlamentare…

- In acest moment, decretul prezidențial este suspendat, iar Romanina nu are, inca, sef de Stat Major. "Președintele a reusit sa vulnerabilizeze si sa puna intr-o lumina neplacuta, fata de partenerii straini, singura institutie solida in aceasta tara: Armata Romana. Daca atat poti ca om politic,…