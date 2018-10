Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in studioul Adevarul Live, parfumierul Iulia-Victoria Neagoe a explicat modul in care putem verifica daca un parfum este original sau nu. Mai mult, expertul a vorbit si despre cum testam un parfum pentru a fi siguri ca ni se potriveste.

- Un tanar a fost calcat de tramvai pe Soseaua Nicolae Titulescu. Barbatul a fost transportat in stare de inconstienta la Spitalul Floreasca. Primele verificari arata ca ar fi traversat neregulamentar in timp ce asculta muzica la casti. Circulatia tramvaielor pe liniile 1 si 10, pe ambele sensuri, a fost…

- Lumina albastra emisa de smartphone, tableta, laptop sau calculator afecteaza nu doar ochii si somnul copiilor, ci si procesul de dezvoltare a psihicului. Psihologul Marius Teodor Zamfir explica la Adevarul Live cum sunt afectati copiii de utilizarea excesiva a gadgeturilor si care sunt obiceiurile…

- Lumina albastra emisa de smartphone, tableta, laptop sau calculator afecteaza nu doar ochii si somnul copiilor ci si procesul de dezvoltare a psihicului. Psih. Marius Teodor Zamfir explica la Adevarul Live cum sunt afectati copiii de utilizarea excesiva a gadgeturilor si care sunt obiceiurile care…

- Inca de cand el a implinit 90 de ani, Dr. Hinohara reusesete sa-si pastreze aportul sau zilnic la 1.300 de kilocalorii si sa se concentreze pe cantitati suficiente de proteine, vitamine si uleiuri vegetale.

- Vineri, 7 septembrie, de la ora 21:00, trupa Robin and the Backstabbers va urca pe scena de la Anturaj. Robin and the Backstabbers s-au inființat in 2010 la inițiativa lui Andrei Robin Proca. Dupa doua albume lansate și nenumarate concerte prin țara, inclusiv la unele dintre cele mai…

- Canicula a provocat moartea a cel putin 15 persoane in Japonia in primele doua saptamani ale lunii iulie, iar 12.000 au fost spitalizate, potrivit cifrelor oficiale date publicitatii duminica, cand termometrele au indicat aproape 40 de grade Celsius in multe orase ale tarii, informeaza AFP. Douasprezece…

- Aproximativ 2.500 de minori migranti neinsotiti din Grecia, adica doua treimi din cei aflati in prezent in tara, nu beneficiaza de o unitate de cazare si se afla intr-o ''situatie periculoasa'', a indicat joi organizatia neguvernamentala Metadrasi, citata de AFP. ''Potrivit datelor…