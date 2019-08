UNKLE a fost de excepție în cea de-a doua seară a festivalului Revolution! Cea de-a doua seara a festivalului Revolution a cucerit publicul timișorean care a ales sa ramana in orașul de pe Bega in zilele acestea toride de vara! UNKLE a facut senzație și a reușit sa creeze o atmosfera cu adevarat de festival! Formata in anii 90, Unkle a avut numeroase colaborari cu DJ Shadow, Tom York (Radiohead), Mike D (Beastie Boys), Jason Newsted (Metallica), Nick Cave și mulți alții! In perioada 8-10 august, la Liceul Silvic din Timișoara, Unkle, Idiotape, Kosheen, Minilinija, dar și Amorf, Livio & Robi, Priku și Praslea iși dau intalnire cu publicul timișorean la festivalul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 8-10 august, la Liceul Silvic din Timișoara, Unkle, Idiotape, Kosheen, Minilinija, dar și Amorf, Livio & Robi, Priku și Praslea iși dau intalnire cu publicul timișorean la festivalul Revolution 2019! Prima zi a Festivalului Revolution a debutat cu concertele celor de…

- A mai ramas o singura zi pana cand se va da startul festivalului Revolution. Organizatorii așteapta publicul timișorean, dar nu numai, la Liceul Silvic, in perioada 8-10 august. Pe scena principala vor urca artiști precum: Idiotape, Maika i Kal, Minilinija, alaturi de Unkle și Kosheen! Timp…

- Oamenii legii patrulau vineri seara, in jurul orei 19, prin Piața Traian, cand au fost sesizați ca un barbat lovește cu un par ușa de la intrarea intr-un imobil de pe str. Dacilor 21. Agenții s-au dus sa aplaneze conflictul și au gasit la fața locului trei persoane. „Deoarece persoanele erau…

- Pe langa mult așteptatul show al trupei Kosheen, pe Main Stage la Revolution, festival care are loc in perioada 8 – 10 august, se alatura și britanicii trip hop de la Unkle. Mai mult, trioul electronic sudcoreean Idiotape, senzationalul grup gypsy punk Maika i Kal, cat șiuna dintre cele mai hot trupe…

- Anul acesta, indragitul festival R:EVOL:UTION revine intr-o noua locație, iar printre artiștii anunțați se afla Kosheen, Amorf Live, Attipic Showcase (Arapu, Mihigh, Vincentulian, Priku, Livio&Robi, Praslea)!

- Luni, de dimineața, dupa ora 7, muncitori cu motocoase lucrau de zor in zona stației de vaporașe Ardealul, iar poteca printre buruieni care te intampina inainte de a intra pe sub pod nu mai exista – iarba era taiata. De altfel, pe parcursul pistei de biciclete de pe malul Begai (in acea zona și spre…

- „Incepand cu data de 17 iunie se instituie restricția de oprire interzisa in intervalul orar 7-20 pe ambele parți pe Calea Martirilor, pe tronsonul cuprins intre Bd. Liviu Rebreanu și str. Mareșal Constantin Prezan. Menționam faptul ca riveranii au posibilitatea de a staționa pe acest tronson…