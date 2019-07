Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul seriei 'Game of Thrones', George R.R. Martin, a dezvaluit marti detalii despre mult asteptatul "prequel" al serialului, pe care postul HBO il filmeaza in prezent in Irlanda de Nord si a carui actiune...

- Game of Thrones, celebrul serial de televiziune bazat pe romanele lui George R.R. Martin, este mai mult decat o poveste despre lupta (si obsesia) pentru putere, intriga politica si tradare. Chiar daca vorbim de o fantezie medievala, multe dintre temele...

- Fanii "Game of Thrones", nemultumiti, au semnat o petitie care a strans mii de semnaturi pe internet scrie news.ro. "Refaceti sezonul 8 din "Game of Thrones" cu scenaristi competenti", se arata in textul petitiei, care a strans pana joi dimineata 216.236 de semnaturi avand ca obiectiv 300.000…

- Scriitorul american George R. R. Martin – autorul seriei Cântec de gheața și foc – a dezvaluit pe blogul sau ca trei spinoff-uri inspirate din serialul de televiziune Urzeala tronurilor se afla deja în pregatire la postul HBO.

- Scriitorul american George R. R. Martin a dezvaluit pe blogul sau ca trei spinoff-uri (seriale derivate dintr-o productie originala, n.r.) inspirate din serialul de televiziune ''Game of Thrones'' (''Urzeala Tronurilor'') se afla deja in pregatire la postul HBO si vor fi lansate in anii urmatori,…

- Game of Thrones a revenit luni dimineața cu primul episod din sezonul 8. Nu știm sigur daca George R.R. Martin s-a inspirat din Liga 1, dar personajele sale seamana izbitor cu numele importante din fotbalul romanesc. Tywin Lannister - Gigi Becali Unul dintre cei mai bogați și cei mai influenți oameni.…

- Lingvistul american David J. Peterson este cel care a inventat dialectele fictionale din serialul ''Game of Thrones'', însa când vine vorba despre cel mai bun vorbitor de valyriana, exista o persoana care nu are concurenta, potrivit Reuters."Cel mai bun este Jacob…

- „Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor” lanseaza duminica ultimul sezon dar sunt și spectatori care nu știu unde au ramas iar fanii seriei au dat drumul instrumentelor care sa-i ajute pe cei care s-au pierdut pe drum asemenea multora dintre personajele poveștii, scrie The Verge, citata de…