Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2-6 octombrie 2019, in „Atrium Palas Mall” Iași, se desfașoara a V-a (a cincea) ediție a Targului de Carți și Arte Frumoase ARCA LUI GUTENBERG, eveniment organizat de Librariile SEDCOM LIBRIS Iași. Participa peste 70 de expozanți din intreaga țara și din Republica Moldova, dintre care: edituri,…

- Targul economic 'Rivulus Dominarum', aflat la cea de-a 27-a editie a adunat la standuri peste 80 de firme din tara si strainatate, acoperind domenii economice diverse, de la bunuri de larg consum, mobila, incaltaminte, imbracaminte, bunuri de manufactura si industriale. In cuvantul adresat participantilor,…

- Pe 19 septembrie, dam startul celei de-a XI a editii a Targului pentru Fermieri AGRALIM. Evenimentul se va desfasura in perioada 19 - 22 septembrie, la Centrul Expozitional Transagropolis, Letcani, Iasi. Targul AGRALIM este de 11 ani principala punte de conexiune si schimb de experienta intre specialisti…

- In perioada 21 august – 15 septembrie, in Atriumul Palas Mall se desfașoara cea de-a VI-a ediție a Targului pentru Școala Excelsior, organizat de Librariile Sedcom Libris Iași. Și anul acesta, evenimentul reunește zeci de branduri renumite de produse necesare inceperii unui nou an școlar sau universitar,…

- Pe pagina de Facebook a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM) a fost publicat ieri discursul susținut de Majestatea Sa Regina la deschiderea Targului de Carte de la Madrid, din anul 2018, unde Romania a fost țara invitata și in care a vorbit despre Coroana și Romania moderna.…

- O crima odioasa a șocat intreaga comunitate din satul Chircaiești, raionul Caușeni, din Republica Moldova. Poliția a oprit un tractor pentru un control de rutina, pentru ca vehiculul era construit artizanal. Cand s-au uitat mai atent, au constatat ca cei doi oameni care circulau cu tractorul transportau…

- Accident grav in Romania, provocat de un sofer de 62 de ani din Republica Moldova. Potrivit adevarul.ro, accidentul a avut loc in localitatea Gura Calnau si au fost implicate trei vehicule. In urma impactului, trei persoane au fost ranite.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, confirma sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova pentru implementarea reformelor. In cadrul unei intrevederi cu premierul Maia Sandu, aflata intr-o vizita la Bruxelles, Donald Tusk a felicitat Republica Moldova pentru tranzitia pasnica a puterii,…