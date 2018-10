Stiri pe aceeasi tema

- Krzysztof Piatek, 23 de ani, varful de la Genoa, a marcat 10 goluri in 6 meciuri de campionat și Cupa Italiei, cele mai multe din principalele ligi europene. In iunie, cand Genoa a platit 4,5 milioane de euro pentru el, transferandu-l de la Cracovia, puțini auzisera de Krzysztof Piatek in afara Poloniei.…

- Organizația Polițiilor Rutiere din Europa – TISPOL realizeaza și in cursul anului 2018 Proiectul EDWARD, destinat conștientizarii tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun in situația in care nu respecta normele rutiere, in scopul adoptarii de catre…

- Constructorul auto american Ford Motor, prezent si pe piata din Romania, ar putea sa inceteze sa mai produca trei dintre actualele sale modele si sa elimine pana la 24.000 de locuri de munca, in cadrul procesului de restructurare a activitatilor din Europa anuntat deja, informeaza un articol publicat…

- Decizia vine ca urmare a ostilitatii crescande cu care se confrunta de peste un an, relateaza AFP. Activitatile sale vor fi relocate de la Budapesta la Berlin. 'Inca mai sunt cativa colegi la birou, dar vom inchide totul pe 31 august', a declarat Daniel Makonnen, purtatorul de cuvant al OSF.…

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, a crescut cu 9%, in primele sase luni ale acestui an, datorita cresterilor inregistrate la comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor…

- Marti, editia tiparita a ziarului Tuttosport noteaza ca Internazionale Milano l-ar putea aduce pe Leo Messi. Rivalitatea de la distanta dintre Messi si Ronaldo al putea fi dusa mai departe pe pamant italian, in Serie A, acolo unde CR7 a ajuns deja. Portughezul si detinatorul Balonului de Aur…

- Acest semnal este incurajator pentru viitorul localitații, care avea chiar și 40 la suta din populația activa plecata la lucru in Europa. The post Doua investiții importante intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Asociația Naționala a Hemofilicilor din Romania (ANHR) va organiza, in perioada 12 - 18 iulie 2018, ediția a patra a proiectului psihoeducațional Academia de Hemofilie, primul și singurul program comprehensiv de cunoaștere, educare, informare, consiliere medicala și psihologica a copiilor cu hemofilie…