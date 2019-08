Universităţi din Singapore îşi anulează programele de schimb cu Hong Kongul Ministerul de Externe din Singapore a afirmat in avertismentul de saptamana trecuta ca protestele din Hong Kong au devenit imprevizibile si pot degenera in violente care pot fi anticipate doar cu foarte putin timp inainte sau deloc. Prin urmare, singaporezilor li se recomanda sa nu calatoreasca in fosta colonie britanica decat din motive extrem de importante. In consecinta, Universitatea Nationala, Universitatea Tehnologica Nanyang si Universitatea de Management si-au informat studentii ca programele de schimb si calatoriile in Hong Kong au fost anulate. Site-ul Today, care a prezentat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

