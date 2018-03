Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica Timisoara isi afirma, din ce in ce mai accentuat, rolul de universitate de prestigiu pe plan regional, dupa ce si-a exprimat acordul de preluare, prin absorbtie, a Universitatii "Eftimie Murgu" din Resita. Rectorul UPT, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Serban, a primit, la data…

- La Liceul cu Program Sportiv Focșani, unitate școlara cu foarte bune rezultate la examenele de bacalaureat și la admiterea absolvenților la facultați de profil, a avut loc, pe 28 martie, o intalnire a elevilor din clasa a XII-a cu cadre didactice ale Universitații Vasile Alexandri…

- Primele imagini cu Elena Basescu și iubitul ei impreuna. Fiica fostului președinte al Romaniei și Catalin Tomata au fost prezenți la o lansare de moda a Paulei Milea, ce a avut loc joi seara, 28 martie, eveniment desfașurat la restaurantul deținut chiar de iubitul vedetei. Elena și Catalin vor deveni…

- Poluarea raurilor și braconajul au dus la dispariția a aproximativ 40-45% din speciile de pești din toate țarile europene. In Romania, recensamantul peștilor din anul 2015 a aratat ca sunt deja rauri interne complet depopulate. Biologii incerca acum cu disperare sa salveze aspretele (Romanichttys valsanicola),…

- Ziarul Financiar organizeaza luni 2 aprilie la hotelul Marriott din Bucuresti conferinta „Investiti in Romania!“, un eveniment la care vor participa cei mai mari investitori (straini si romani), cele mai importante companii, cei mai mari angajatori, cei mai mari antreprenori romani si fonduri de…

- care se finalizeaza cu Diploma de inginer Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) organizeaza, in data de 26 martie 2018, la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Facultatea de Biotehnologii, B-dul Marasti nr. 59, sector 1, un eveniment…

- Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) acorda Certificarea EUR-ACE (R) programelor de studii universitare de licenta care se finalizeaza cu Diploma de inginer Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) organizeaza, in data de 26 martie…

- Ministerul Educatiei a simplificat, prin ordin de ministru, metoda de aprobare a noilor domenii doctorale, astfel ca infiintarea noului domeniu va fi aprobata de minister in baza propunerilor primite de la Consiliului National de Atestare a Titlurilor Diplomelor si a Certificatelor Universitare (CNATDCU)…

- Saptamana aceasta, vineri si sambata, pe 23-24 martie la Sala Palatului, are loc Angajatori de TOP, cel mai mare eveniment de cariera. Editia cu numarul 24 va reuni 130 de companii si peste 6.000 de oportunitati de cariera. Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit si pot participa…

- Comisarul sef Constantin Dancu, imputernicit la comanda IPJ Constanta, s a nascut pe data de 13 martie 1961. Este absolvent al Liceului Teoretic "Mircea cel Batran" din Constanta. Noul sef al Politiei este licentiat in Inginerie mecanica, el urmand cursurile Universitatii din Brasov, Facultatea de Mecanica,…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad, prin Facultatea de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie a implementat proiectul „Universitatea Antreprenoriala”, finantat de catre mediul de afaceri romanesc si coordonat de Junior Achievement Romania - parte a Junior Achievement Europe (organizatie…

- Procesul de evaluare a instituțiilor de invațamant preuniversitar din țara ar urma sa cuprinda, in 2018, peste 1.000 de scoli, potrivit unui anunt facut, luni, de Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP). Conform ARACIP, pana in acest moment, cei peste 650 de evaluatori…

- Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) deruleaza, in aceasta perioada, un amplu proces de evaluare a instituțiilor de invațamant preuniversitar din țara. Demersul este susținut prin Ordinul de ministru nr. 5291/23.09.2016, fondurile necesare evaluarii fiind alocate…

- Cativa studenti de la Facultatea de Arte – departamentul Arte Vizuale au luat initiativa si in cateva zile s-au mobilizat. De la Grafica, Pictura, Arte decorative sau Design, s-au pus pe treaba si au realizat ilustratii cu lucrarile lor, au printat o suta de bucati, au cumparat o suta de trandifiri…

- Marti, 13 martie, in luna francofoniei si in Anul European al Patrimoniului Cultural, Alianta Franceza, Agentia Consulara a Frantei si Universitatea Transilvania Brasov il vor omagia pe marele artist francez Brassai, originar din Brasov, in orasul sau natal. Astfel, de la ora 13, va fi dezvelita…

- OUG care modifica legea salarizarii unitare, adoptata in Camera Deputaților Camera Deputatilor a adoptat astazi ordonanta de urgenta care modifica legea salarizarii unitare cu noi amendamente care ar trebui sa aduca cresteri de venituri pentru mai multe categorii de salariati. Nu a trecut…

- Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv va gazdui in perioada 5 martie - 27 aprilie 2018 expozitia de colaje 'Jocul de-a apocalipsa' semnata de artista israeliana de origine romana Beatrice Bernath. Expozitia va cuprinde o serie de colaje in stilul inedit al artistei, care include elemente din curentele…

- Parlamentul a adoptat, miercuri, corecțiile la legea salarizarii, care prevad, printre altele, sporuri pentru polițiști și jandarmi și venituri mai mari pentru sistemul sanitar. Modificarile la Ordonanța 19 au trecut cu 175 de voturi ”pentru”, 83 impotriva și 14 abțineri. Ordonanta de urgenta 91/2017…

- Centrul Multicultural al Universitații Transilvania din Brașov și Tiny Griffon Gallery (Nurnberg) organizeaza, joi, 1 martie 2018, vernisajul expoziției „Memorie și peisaj”, semnata de artistul Cosmin Frunteș și curatoriata de Cristina Simion (Tiny Griffon Gallery). Vernisajul va fi completat…

- Deputatul Mihaela Hunca inițiatoarea proiectului de lege pentru dezvoltarea sportului de masa, depus in Parlament la finalul anului trecut, a prezentat propunerea legislativa cu ocazia desfașurarii Forumului Decanilor de Educație Fizica și Sport din Romania, care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute…

- Cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi impreuna cu Facultatea de Mecanica de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi, organizeaza cea de-a III-a ediție a Concursului Județean de Creativitate Tehnica Aplicata ”Mecatron”. Concursul…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat, la disciplina Informatica (in corpul P al universitații, str. Iuliu Maniu nr. 50). Pregatirea este conceputa sub forma unor…

- Iubitorii de literatura sunt invitati miercuri, 28 februarie, de la ora 14, la Sala de lectura a Bibliotecii Judetene Zalau, la lansarea trilogiei semnate de Teodor Moldovan, “Puzzle… in toate sensurile”. Nascut in Jac, comuna Creaca, prozatorul Teodor Moldovan (pseudonim Teo Banal) este absolvent al…

- EVALUARE…29 de unitati scolare din judetul Vaslui, care nu au fost niciodata evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), vor fi, in acest an, vizitate de inspectorii institutiei. Potrivit unui anunt afisat de ARACIP, prin efectul prevederilor art. 40…

- Scandalul celor trei clase terminale de liceu fara acreditare se adancește! Daca in cazul liceelor Decebal și Domnul Tudor, situația este in limitele legalitații, la Colegiul Național Traian situația este una foarte grava. Profilul de Științele Naturii, autorizat provizoriu in anul 2011, funcționeaza…

- Tendința momentului in Comunicare, Publicitate, Media și Marketing este digitalizarea, iar Facultatea de Comunicare a Universitații Transilvania, din Brașov, a gasit o soluție pentru a aduce "la...

- Situație jenanta in invațamantul mehedințean! Trei clase terminale de liceu sunt nevoite sa iși dea bacalaureatul in deplasare. Mai exact, elevii vor susține examenele la alte licee și vor primi diploma tot de la respectivele licee. Toate aceste anomalii se intampla ca urmare a existenței unor profile…

- Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) trage un semnal de alarma cu privire la practicile aparute in ultima vreme, in ceea ce privește procesul de evaluare a unitaților de invațamant din țara. Astfel, ARACIP semnaleaza ca firme private trimit oferte conducerilor…

- Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) sustine ca in ultima vreme au aparut firme de consultanta ce ofera “la cheie” documentele necesare scolilor in procesul de evaluare. Potrivit unui comunicat al ARACIP, firme private trimit oferte conducerilor școlilor cu…

- 36 de unitați scolare din județ care nu au fost niciodata evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) vor fi, in acest an, sub lupa inspectorilor instituției.Cu toate ca evaluarea ARACIP se realizeaza din cinci in cinci ani, nici una din scolile ...

- Devenit deja o tradiție, programul de pregatire pentru elevii de liceu, care vor susține examenul de Bacalaureat, se organizeaza și in acest an de catre Universitatea Transilvania din Brasov. Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și…

- Modificarile la Legea Educației sunt neconstituționale. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis marti, 13 februarie, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, marti, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, constatand ca actul normativ…

- 12 sportivi din delegația Romaniei la Jocurile olimpice de iarna de la PyeongChang sunt studenți sau absolvenți ai Facultații de Educație fizica și sporturi montane, din cadrul Universitații Transilvania din Brașov. Delegația Romaniei in Coreea de Sud are in total 28 de sportivi și 14 antrenori. Dintre…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere si Facultatea de Matematica si Informatica, organizeaza, si in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Totul este gratuit.

- In cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, o echipa de cercetare in domeniul Internetului Viitorului (Facultatea de inginerie) isi desfasoara activitatea sub egida unui proiect cofinantat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, denumit "Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice…

- Primul iubit al Andreei Esca a fost fiul reputatului actor Alexandru Arșinel. la acea vreme, vedeta TV era in clasa a IX-a la liceu. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV a simțit fiorii dragoste in perioada liceului, atunci cand a avut o relație cu Bogdan, fiul actorului Alexandru…

- Stagiunea de concerte a Universitatii „Transilvania” Brasov incepe miercuri, 31 ianuarie 2018, cu un recital „Duo Enescu” sustinut de artistii Dragos Manza (vioara) – Alina Elena Bercu (pian). Evenimentul va avea loc la Aula „Sergiu T. Chiriacescu” a universitatii, de la ora 19.00. …

- Tineretul Național Liberal condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu. Printre acestia se afla si rectorul Universitatii Transilvania…

- Lucian Sova este nascut la 31 mai 1960 si se afla la al doilea mandat de deputat.Primul mandat de deputat PSD l-a avut in perioada 2012-2016, cand a ocupat functia de secretar in cadrul comisiei pentru Transport si Infrastructura din cadrul Camerei Deputatilor, pe care o ocupa si in prezent.In…

- Florin Macovei, student la Facultatea de Inginerie din Galati, a creat un dispozitiv care poate fi montat pe bordul masinilor si care transmite soferilor in timp real semnale de alarma daca se apropie de o persoana.

- Dezvoltarea mediului industrial din Regiunea de Vest a Romaniei conduce la o responsabilitate mai mare a Facultatii de Inginerie din cadrul Universitatii Aurel Vlaicu din Arad. Relatia tot mai stransa dintre mediul economic si Facultatea de Inginerie asigura introducerea pe piata muncii a unor ingineri…

- Colectia este rezultatul demersului curatorial al lector univ. dr. Anamaria Serban iar exponatele poarta semnatura celor 4 debutanti: Dorian Bolca, Paul Kovacs, Emanuela Hrițcu și Alexandra Satmari. Acestia sunt studenti din anul II sculptura la clasa lector univ. dr. Eugen Barzu de la Facultatea de…

- „Cronica unui negustor de sange”, de Yu Hua, este titlul romanului ce va fi lansat astazi, de la ora 16, la Institutul Confucius Brasov, aflat in cladirea Rectoratului. Invitatele evenimentului sunt Luminita Balan, profesoara de limba si literatura chineza la Universitatea din Bucuresti, Denisa Comanescu,…

- Gabriel Andrei, student in anul IV la Facultatea de Inginerie din Galati, a castigat recent un important concurs international in Republica Moldova, cu un proiect la care a lucrat doi ani, prin care a demonstrat ca refolosirea nanotuburilor de carbon, cel putin de cateva ori, se poate face fara riscuri.

- Medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Braov, a prezentat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook cazul lui Radu, fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, de miercuri somer. Potrivit postarii lui Dan Grigorescu,…

- Radu a fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, cand i s-a incheiat perioada de 5 ani de pregatire stabilita oficial pentru a deveni medic specialist. De altfel, la inceputul lui noiembrie a și dat examenul pentru obținerea specialitații, la care comisia din Craiova i-a acordat…

- In domeniul educatiei, anul acesta va aduce schimbari majore. Salariile cadrelor didactice vor creste, se va introduce manualul unic si se va modifica modul de sustinere al bacalaureatului. Editura Didactica si Pedagogica (de stat), va elabora cate un manual pentru fiecare disciplina in parte. Masura…