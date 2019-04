Universitatea Politehnica Timişoara a intrat în topurile US News şi QS Dupa ce o buna perioada cei de la Universitatea Politehnica au evitat sa anunte atunci cand au fost inclusi in topurile universitare internationale, acum au decis ca e cazul sa o faca. UPT a fost inclusa in clasamentul realizat de US News pentru anul 2019, in domeniul ingineriei, o premiera pentru universitatea timisoreana. Institutia timisoreana […] Articolul Universitatea Politehnica Timisoara a intrat in topurile US News si QS a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

