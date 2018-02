Stiri pe aceeasi tema

- Luni si marti, școlile din București vor fi inchise, potrivit anuntului facut duminica de primarul generalGabriela Firea. Ea a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care sudul și estul țarii, inclusiv Capitala, vor fi sub avertizare cod portocaliu…

- Consiliul de Administratie al Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) a hotarat, duminica, sistarea cursurilor luni si marti, din cauza frigului si a problemelor sistemului de termoficare centralizata a orasului, care nu poate asigura incalzirea corespunzatoare a caminelor si a salilor de curs.

- 35 de trainieri internationali predau educatie nonformala în peste 15 orase din România catre 1385 de liceeni în lunile ianuarie și februarie. Cursurile au loc într-o altfel de ora la clasa, sustinuta de Scoala de Valori si AIESEC România, în cadrul…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 –…

- Probele pentru Simulare Bacalaureat 2018 se desfasoara in perioada 19-22 martie. Peste 2.600 de candidati din Alba s-au inscris la examenul din acest an, potrivit datelor Inspectoratului Scolar Judetean Alba, iar probele orale s-au desfasurat deja, in perioada 12-22 februarie. Cursurile pentru clasele…

- Un barbat de 59 de ani din Suceava este cea de-a 40-a victima confirmata a epidemiei de gripa de anul acesta. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 40. Intr-un raport publicat marți, seara, de catre CNSCBT se arata…

- Bucuresti, 18 feb /Agerpres/ - Peste 500 de kilograme de peste fara documente legale, 87 de plase si unelte de pescuit si 12 ambarcatiuni au fost ridicate de politisti, in urma actiunilor desfasurate pentru protejarea fondului piscicol in perioada 9 - 14 februarie, informeaza IGPR. In…

- Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a anuntat, joi, pe site-ul sau oficial, suspendarea pe o perioada de sase luni a acreditarii laboratorului antidoping de la Bucuresti. Suspendarea a fost impusa ca urmare a unui numar de ''nonconformitati'' fata de standardul international pentru laboratoare, pentru…

- Digi, compania telecom care a debutat in arena de tranzactionare de la Bucuresti in mai 2017, ca urmare a unui IPO in valoare de 944 milioane lei, a raportat in 2017 venituri de 916,5 milioane euro, in crestere cu 8,75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul companiei telecom…

- Situatia de la CET Arad pare sa gaseaca o rezolvare fericita. Cel putin asa a reiesit dintr-un comunicat emis de primaria Arad in urma intalnirii de la Bucuresti dintre primarul Gheorghe Falca cu reprezentanti ai SNGN ROMGAZ SA, CET Arad si in prezenta unui secretar de stat din Ministerul Energiei (intalnire…

- Cursurile de management sportiv, organizate in colaborare de Federatia Romana de Fotbal si Academia de Studii Economice din Bucuresti, au intrat in faza finala a inscrierilor. Ultimii doritori isi pot depune dosarele la centrul de inscriere de la ASE, www.postuniversitare.ase.ro, pana la data de 20…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Alro Slatina, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a oferit o sponsorizare de 100.000 lei Colegiului National Ion Maiorescu din Giurgiu pentru dotarea cu laptopuri, videoproiectoare, imprimante si alte aparate multimedia a laboratoarelor…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- Astazi se implinește un an de la trecerea in neființa a cunoscutului actor, regizor și om de stat Ion Ungureanu. El a murit intr-un spital din București la virsta de 81 de ani.​ S-a nascut la 2 august 1935 in comuna Opaci, raionul Causeni. Republica Moldova. A absolvit scoala teatrala „B. Sciukin” din…

- Primaria Focșani anunța tinerii care vor sa inființeze o afacere despre derularea unui proiect cu fonduri europene de catre Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA) București. Proiectul „Susținerea dezvoltarii antreprenoriale ca urmare a facilitarii…

- Lucian Sova, ministrul propus pentru Transporturi este la al doilea mandat dupa cel de la Comunicatii. Anterior mandatului de la Comunicatii, Sova a avut mai multe pozitii in cadrul companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, fiind apreciat in mod special de cei din sectorul rutier.…

- Absolvenții pot beneficia de prima de inserție de 1.500 de lei din 2018. Pentru a putea beneficia de acești bani, ei trebuie sa fie inregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de munca și sa se incadreze in munca in termen de 60 de zile de la absolvire. ANOFM transmite, intr-un comunicat, ca, potrivit…

- Din acest an, absolventii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca in termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de insertie in cuantum de 1.500 de lei. Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea…

- Cu o experiența profesionala de peste 15 ani în departamentele de marketing și business development ale unor mari companii multinaționale și afaceri de familie din România, liderii în domeniile lor de activitate, Gabriela Streza se alatura echipei Valoria ca Business Development…

- Salvamontistii au oprit, marti, pe o perioada nedeterminata, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi, in conditiile in care vremea s-a inrautatit, iar riscul este prea mare pentru salvatori. Seful…

- Salvatorii montani din Prahova au inceput a treia zi de cautari in Masivul Bucegi, in speranța ca il vor gasi pe turistul disparut in pe munte. In ajutorul salvamontiștilor, participa caini special antrenați pentru a cautarea persoanelor surprinse de avalanșe. Doi dintre caini, Dara și Helios, sunt…

- Bucuresti, 14 ian /Agerpres/ - Romania a importat din tarile intra si extracomunitare peste 56.021 tone de pesti, crustacee si moluste in primele noua luni din 2017, in crestere cu 5,4% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce exporturile au fost de aproape 20 de ori mai mici in perioada analizata,…

- O prima etapa a acestor actiuni de control s-a desfasurat in perioada 30.11.2017 – 20.12.2017, prin verificarea a 5.975 de unitati inregistrate /autorizate sanitar vet-erinar.Controalele oficiale au fost efectuate de catre reprezentantii Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Ioan Musat s a nascut pe 20 25 septembrie 1903, in comuna Zilisteanca, judetul Buzau. A absolvit Scoala Normala din Buzau 1925 si un curs pedagogic la Bucuresti. In 1930, devine invatator la Scoala Primara din Cernavoda. A urmat cursuri de vara ale Marinei, cursurile de comandant cercetasi si strajeri…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, pe o perioada de trei ani.Acordul cadru…

- Vila ambasadorului Pakistanului a fost jefuita, potrivit Realitatea tv.In Voluntari, pe strada Iancu Nicolae, in perioada 23.12.2017 ndash; 5.01.2018, autori necunoscuti au intrat in resedinta ambasadorului Pakistanului la Bucuresti. Spargerea a fost decoperita de secretara ambasadorului. Si casa lui…

- Inscrierile pentru cursurile teoretice si practice in vederea obtinerii licentelor de parasutist, pilot planor, pilot avion si pilot aeronave ultrausoare motorizate pe care le organizeaza Aeroclubul Romaniei se fac in perioada 8 ianuarie – 2 februarie 2018. Cursurile teoretice se vor desfasura in perioada…

- * Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, insa medicii care nu le-au semnat vor putea intra in relatii contractuale cu CJAS in baza unor contracte cu durata determinata (pana la 31 martie), ce vor putea fi incheiate la…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- IDEI…Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a publicat o adresa prin intermediul careia cadrele didactice din judet sunt solicitate sa propuna subiecte pentru olimpiadele scolare. In aceasta perioada, Centrul National de Evaluare si Examinare organizeaza selectia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele…

- vesti bune pentru cei care vor calatori cu trenul in aceasta perioada. CFR Calatori informeaza ca in zilele cu trafic crescut din perioada 22 decembrie 2017 - 3 ianuarie 2018, pentru adaptarea capacitatii de transport la solicitarile publicului cu prilejul sarbatorilor de iarna, trenurile care circula…

- ANAF verifica averea lui Sebastian Ghița din perioada 2011-2014. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca va incepe verificarea situației fiscale dintr-o perioada de patru ani, din 2011 pana in 2014. „Aceasta adresa poate fi consultata de titular la sediul organului fiscal emitent,…

- Actiunile BRK sunt cele „mai scumpe” din lume in privinta pretului nominal, iar cu o singura astfel de unitate se pot achizitiona cinci apartamente de doua camere in cartierul Militari din Bucuresti. Continuarea pe ZFCorporate

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca va impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, anunta NEWS.RO. Citeste si: Se cere INTERVENTIA presedintelui…

- Federatia Romana de Sah pregateste pentru 2018, anul Centenarului Unirii, evenimente speciale. Vor fi mai multe competitii la Alba Iulia, Arad, Iasi si Bucuresti. Sunt asteptati sa participe jucatori din tara si de peste hotare. Este vorba despre un circuit de turnee open ce se va incheia la Alba Iulia,…

- Producatorul de aluminiu Alro Slatina face un pas important in formarea de noi specialisti si infiinteaza prima clasa de invatamant profesional dual, care urmeaza sa califice 27 de elevi in meseria de mecanic utilaje si instalatii in industrie, pe parcursul a trei ani. Compania va asigura…

- Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfașurat 8.884 de controale in unitatile din industria agroalimentara. Read More...

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a decis demiterea managerului Institutului de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta', Gilda Popescu, la propunerea Comisiei de control de la MS, pentru nerespectarea obligatiilor in domeniul managementului economico-financiar, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtatorul…

- Vrancenii se afla pe primele locuri in ceea ce privește achiziția de produse electronice, electrocasnice și smartphone, in perioada Black Friday. In acest an, Altex a organizat Black Friday in perioada 22-24 noiembrie. Magazinul a anunțat ca cele mai mari vanzari din perioada Black…

- Spitale care vor asigura servicii medicale pe perioada minivacantei Românii au de astazi o minivacanta de patru zile, iar gradul de ocupare în hotelurile din tara noastra ajunge la 90% în aceasta perioada. Printre destinatiile preferate de români se numara statiunile…