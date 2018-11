Universitatea Ovidius“ isi omagiaza fondatorul, prezentand filmul documentar Adrian V. Radulescu - ctitorul“

Stiri pe aceeasi tema

- Prin multitudinea de proiecte pe care ZIUA de Constanta si a propus sa le initieze, atat in domeniul istoriei culturale dobrogene, cat si al valorilor de patrimoniu, cotidianul nu isi doreste altceva decat sa le faca cunoscute si generatiilor mai tinere, ca o invitatie pentru pretuire a trecutului si…

- La frumoasa initiativa a cotidianului ZIUA de Constanta, istoricul si arheologul Adrian V. Radulescu a devenit, de Ziua Educatiei, patronul spiritual al scolii din comuna Dorobantu, judetul Calarasi, localitatea in care s a nascut. Redactorul sef al cotidianului ZIUA de Constanta, Emilian Andrei, consatean…

- Cotidianul ZIUA de Constanta continua actiunile initiate pentru restituirea istoriei Dobrogei si a personalitatilor sale marcante. De data asta, ZIUA de Constanta eternizeaza memoria istoricului muzeografului, arheologului, profesorului universitar, rectorului si omului cetatii, ctitorului Adrian V.…

- Demarata in urma cu o luna, ampla campanie ZIUA de Constanta dedicata istoricului Adrian V. Radulescu are in spate o frumoasa intamplare, ce se leaga si de numele proaspat numitului cetatean de onoare al orasului Calarasi, istoricul Constantin Tudor. De la propunerea redactorului sef al cotidianului…

- Fara a mi propune sa epuizez realizarile primului prefect constantean postdecembrist, inchei mica serie a contributiilor mele in evocarea personalitatii lui Adrian V. Radulescu prin cateva randuri dedicate activitatii sale in domeniul culturii, cu precadere in cel al teatrului constantean. Motivul pentru…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta organizeaza, in perioada 3 5 octombrie 2018, lucrarile Sesiunii Stiintifice Internationale Pontica, editia 51: istorie si arheologie in spatiul vest pontic. Evenimentul este organizat in parteneriat cu Facultatea de Istorie si Stiinte Politice, Universitatea…

- "A disparut creatorul, dar ii va supravietui creatia". Acestea sunt cuvintele lui Adrian Radulescu, consemnate in numarul 2 anul 1969 al Revistei Pontica, intr un articol dedicat memoriei lui Vasile Canarache, fostul director al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta. Acest citat…

- Campania dedicata personalitatii istoricului Adrian V. Radulescu ia startul astazi cu evocarea oferita de academicianul Ioan Opris, considerat de multi dintre colegii sai drept liderul cercetarii muzeologice din Romania.Data fiind prodigioasa sa activitate de aproape patru decenii in domeniul protejarii…