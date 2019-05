Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua confruntari pe teren propriu, etapa cu numarul 3 din Play-out-ul Ligii Zimbrilor aduce un meci in deplasare pentru handbalistii de la CS Minaur. Partida are loc miercuri, 24 aprilie cu incepere de la ora 18:00 la Sala Radu Negru din Fagaras, unde baimarenii vor lupta pentru victorie impotriva…

- Echipa secunda de handbal a Universitații Suceava va incheia astazi meciurile din actualul sezon al Diviziei A seria A cu o deplasare pe terenul Centrului Național Olimpic de Tineret din Brașov. Meciul este unul important doar pentru locul final din clasament și asta deoarece cele doua echipe sunt ...

- Reprezentativa Under 19 a Romaniei incheie grupa de la Turul de Elita pe locul locul al doilea, cu 4 puncte acumulate, dupa victoria cu 4-0 obtinuta marti, impotriva Azerbaidjanului, informeaza FRF.Tricolorii au invins categoric Azerbaidjanul, insa victoria nu a fost suficienta pentru a se…

- La doar patru zile dupa victoria de la Fagaras, echipa de handbal a Universitatii Suceava evolueaza din nou in fata propriilor suporteri, intr-un meci cu ultima clasata, Universitatea Cluj, in care este obligata sa castige cele trei puncte. Partida este programata maine, miercuri, 20 martie, de la ...

- In aceasta seara, de la ora 18.00, echipa de handbal a Universitații Suceava va avea un examen dificil pe terenul celor de la Steaua București, echipa ce zilele trecute a pierdut finala Cupei Romaniei in fața Politehnicii Timișoara. In meciul tur, steliștii au reușit sa se impuna la Suceava la trei…

- Maine seara, de la ora 18.00, in etapa a 18-a din Liga Naționala de handbal masculin, echipa Universitații Suceava va evolua pe terenul formației de pe locul cinci, ce este la egalitate cu locul patru, Dunarea Calarași. Dupa dușul rece avut in urma meciului pierdut pe teren propriu, cu HC buzau, ...

- Aseara, in etapa cu numarul 17 din Liga Naționala de handbal, echipa de seniori a Universitații Suceava a pierdut teren in lupta pentru menținerea in primul eșalon, dupa eșecul in fața celor de la HC Buzau 2012, scor 23 – 24. Sucevenii pierd astfel șase puncte importante in sezonul regulat, ...