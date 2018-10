Universitatea din Bucuresti, membra a Universitatii Civice Europene, o retea de opt universitati din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit marti, la sediul Guvernului Metropolitan din Tokyo, cu Ministrul Consilier al premierului Japoniei pentru domeniile - sanatate, știința, tehnologie și inovare, domnul Hiroto Izumi, cu care a discutat despre dezvoltarea la București, in premiera in Romania,…

- El s-a referit la faptul ca opt universitati de top din Europa au decis sa creeze o Universitate Civica Europeana, Universitatea din Bucuresti urmand sa fie membru al acestui consortiu european. "Prin educatie, prin cercetare si prin inovare vom atinge dimensiunile care afecteaza puternic…

- Opt universitati de top din Europa au decis sa creeze o Universitate Civica Europeana, Universitatea din Bucuresti urmand sa fie membru al acestui consortiu european, scrie agerpres.ro.Aceasta retea va reuni in jur de 384.000 de studenti si 55.

- „Chiar vreau sa va anunț public ca nu mai accept insultele din partea Guvernului Romaniei fața de munca pe care o fac”, a spus, vizibil iritata, Corina Crețu, raspunzand la intrebarile ziariștilor. „Nu ințeleg aceasta tensiune care s-a creat intre mine și guvern spunand lucrurilor pe nume. Avem bani…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a gazduit, in perioada 17-19 septembrie a.c., lucrarile conferinței „De la istorie naturala la metafizica naturii - From Natural History to Metaphysics of Nature”, care s-a bucurat de prezența unor reputați cercetatori de la universitați prestigioase din…

- Jean-Marc Vignolles, directorul operational al grupului Orange pentru regiunea Europa a fost numit membru in boardul Orange Romania, liderul pietei locale de telecom, pentru un mandat de 3 ani, conform unei decizii luate de AGA companiei in data de 25 iulie, si publicate ieri in Monitorul Oficial.…

- Ryanair va anula vineri inca 250 de curse aeriene din si spre Germania, dupa ce pilotii din aceasta tara au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, transmit DPA si Reuters. Anularile din Germania reprezinta aproximativ 10% din cele peste 2.400 de zboruri…