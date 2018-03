Stiri pe aceeasi tema

- Premiera la Teatrul National. Piesa 'Fotograful Unirii', dedicata Centenarului, a fost adusa in Capitala de Teatrul de Arta din Deva. A fost organizat si un prim vernisaj de portrete, realizate cu tehnica fotografica folosita in timpul Marii Uniri.

- 'Pe platforme betonate din Capitala strangem mormanele de zapada si, in premiera, avem 12 utilaje pentru topit zapada, care vor functiona pentru a o topi inainte sa capete un aspect inestetic. Sunt trei in Piata Constitutiei, una in Piata Victoriei, pe bulevardul Timisoara, la Parcul Carol si la…

- Primaria Municipiului Bucuresti afirma, intr-un comunicat de presa, ca 370 de utilaje de deszapezire si aproape 400 de operatori manuali au actionat pe parcursul noptii pe strazile din Capitala si ca 80 % din arterele principale sunt la aceasta ora "la negru".

- Pretul noului serviciu este acelasi ca la UberSelect: 1,65 lei tarif de baza/ 0,28 lei pe minut/ 1,65 lei pe kilometru. Tariful minim este 12 lei. Bucuresti este primul oras din Europa Centrala si de Est cu un serviciu de ridesharing complet electric. In Europa, Uber mai ofera optiuni de mobilitate…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord din…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui sa protesteze la Cotroceni, deoarece “de acolo se asteapta o decizie”. “Cred ca ar trebui sa protesteze la Cotroceni pentru ca de acolo se asteapta o decizie”, a raspuns Dragnea intrebat de jurnalisti ce le…

- Circulatia rutiera pe strada Ion Creanga din Capitala, pe tronsonul cuprins intre strazile Eugen Coca si Vissarion Belinski, va fi suspendata astazi pana la ora 16:00.In zona vor avea loc lucrari de curatare si taiere a copacilor.

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza:La aceasta ora flux majorat de transport, se stabilește:Sectorul BUIUCANI:V.Lupu, direcția spre str.C Stere;intersecția cu sens giratoriu: str.C.Ieșilor - I.Creanga - Ștefan cel Mare;M. Viteazul, direcția de deplasare bd. Ștefan cel Mare.

- Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe va gazdui, in perioada 22-25 februarie, turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin, au anuntat, marti, organizatorii, in cadrul unei conferinte de presa. Competitia va reuni echipele Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, campioana ultimelor doua sezoane, Universitatea…

- Doar fiindca nu mai este un subiect de interes pentru presa și politicieni, nu inseamna nici pe departe ca așa-numita criza a refugiatilor s-a terminat... The post Avertisment dur al Poliției Germane: Timișoara este noua capitala a rutei balcanice de migranți appeared first on Renasterea banateana .

- Ca in fiecare inceput de an, la Timisoara este sezonul programarii nuntilor. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza o noua editie, a sasea, a Salonului Mirilor. Este vorba de un targ de nunta complet, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru…

- Pe strazile capitalei nu s-a vazut nici urma de artificii, contrar peisajului obisnuit din urma cu cativa ani, cand la primele ore ale diminetii se aruncau in aer petarde pentru a alunga spiritele rele. Un mare numar de politisti au supravegheat neobositi strazile pentru a garanta securitatea…

- Uber va lansa in Romania serviciul UberGREEN, cu mașini 100% electrice. Acesta este deja disponibil in orașe precum Paris sau Lisabona, dar Bucureștiul va fi primul oraș din Europa Centrala și de Est in care acesta va fi disponibil. Compania iși va prezenta planurile in acest sector in data de 27 februarie.…

- Extremele somajului in Romania. Unde se pozitioneaza Clujul Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori…

- Premiera mondiala la Eurovision! Pentru prima data in istoria acestui concurs de anvengura internaționala competiția se organizeaza in adancul pamantului. La Salina Turda este o adevarata desfașurare de forțe, iar

- Cei mai buni elevi ai Colegiului National Banatean vor fi premiati si in acest an. Miercuri, 31 ianuarie, incepand cu ora 12, in Aula Magna a Universitatii de Vest din Timisoara va avea loc cea de a cincea editie a Galei de Excelenta.

- Zeci de taximetriști sunt adunați, la aceasta ora, in zona clubului Heaven, intr-o acțiunea de protest nemaiintalnita la Timișoara. Aceasta vine dupa scandalul care s-a desfașurat in aceasta noapte, pe strazile orașului, cand mai mulți șoferi de la Uber au fost urmariți de taximetriști, intr-o cursa…

- In premiera mondiala, una dintre semifinalele Eurovision va fi transmisa in direct de un post de televiziune de la aproape 100 de metri adancime, din Salina Turda. Evenimentul va avea loc pe 11 februarie, de la ora 21.00, in mina Rudolf, si va putea fi urmarit la televiziunea publica. O prima semifinala…

- Dupa ce timp de cateva zile oamenii s-au plans ca este gheața pe strazi și e dificil de mers pe jos, Silvia Radu anunța ca iarna aceasta in ograzile din capitala a inceput sa fie presurat material antiderapant, in loc de tradiționalele sarea și nisipul.

- Protest mut in Piața Victoriei, pe 21 ianuarie. Aproape 100 de persoane au participat duminica, 21 ianuarie, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele „Justitia furata” si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati,…

- Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele "Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva initiativelor de modificare a Legilor Justitiei. De asemenea, potrivit anuntului de pe reteaua de socializare, manifestari…

- Protestele de sambata seara din București și principalele orașe din țara au fost readte de principalele agenții de presa din toata lumea, dar și de mai multe publicații importante, dintre care Euronews a avut un trimis special la București și a transmis live pe pagina de Facebook. Euronews a fost publicația…

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- Campionatul European de 24 de ore alergare, a carui a 22-a editie se va desfasura pe 26-27 mai, la Timisoara, pune Romania pe harta marilor intreceri de atletism, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea. Aceasta competitie, la care si-au…

- Campionatul European de ultramaraton de 24 de ore, a carui a 22-a editie se vadesfasura in perioada 26-27 mai la Timisoara, pune Romania pe harta marilor competitii internationale atletice, a declarat, astazi presedintele FRA Florin Florea. Aceasta intrecere, la care si-au anuntat participarea peste…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- La o perioada de cativa ani, Primaria demareaza procesul de curatare a albiei raului Dambovita, care traverseaza Capitala. De aceasta data, s-a intamplat chiar in debut de an! Autoritatile au secat raul, pe bucati, iar oamenii au fost martorii unor scene desprinse parca din filme ca ”Sfarsitul lumii”.…

- Ca idee, continuam sa ne imputinam, dar ideea acestui articol este alta, scrie hotnews.ro. Ne imputinam cu (prea) mare viteza in anumite zone din tara si crestem ca populatie in alte zone, printre care zona Iasului. Iata cum arata acest clasament, acum fata de in urma cu zece ani: Timisoara pierde un…

- Romanii calatoresc tot mai mult cu avionul. O arata datele record din 2017. Numai prin aeroporturile din Capitala au trecut anul trecut, peste 12 milioane de pasageri, iar 2018 se anunta cel putin la fel de intens. În aceste condiţii, cele mai importante companii aeriane au anunţat zboruri…

- La aceasta ora sunt inregistrate accidente rutiere pe strazile: - intersecția strazilor: București - Armeneasca; - intersecția strazilor: M.Banulescu Bodoni – M.Dosoftei; - intersecția strazilor: M.Banulescu Bodoni – A.Mateevici;

- Peste 1.000 de oameni protesteaza in seara zilei de marti, 19 decembrie, in centrul Timisoareifata de modificarile aduse legilor Justitiei. Protestatarii se indreapta spre Complexul Studentesc din Timisoara.

- Peste 1.000 de oameni protesteaza in seara zilei de marti, 19 decembrie, in centrul Timisoarei pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Protestatarii se indreapta spre Complexul Studentesc din Timisoara.

- Zeci de magistrati au iesit in fata instantelor din mai multe orase din Romania in semn de protest fata de modificarea netransparenta a legilor Justitiei. Magistrati de la mai multe instante din Capitala, dar si judecatori veniti din tara vor iesi luni in fata Curtii de Apel Bucuresti, incepand cu ora…

- Zeci de magistrati au iesit in fata instantelor din mai multe orase din Romania in semn de protest fata de modificarea netransparenta a legilor Justitiei. Magistrati de la mai multe instante din Capitala, dar si judecatori veniti din tara vor iesi luni in fata Curtii de Apel Bucuresti, incepand cu ora…

- Aproximativ 3.500 de oameni așteaptau, joi dupa-amiaza, in fața Palatului Regal din Capitala pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai, jandarmii organizandu-i intr-o spirala, astfel incat aceștia sa nu blocheze traficul din zona, transmite Mediafax. O spirala care intinde din fața Palatului Regal…

- Sala Siderurgistul gazduieste pe 16-17 decembrie prima editie a „Galfest Junior”, un turneu amical de handbal rezervat junioarelor 4 si 5, organizat de United Galati. Echipele participante: CSM Ploiesti, CSS Bacau, OK Sport Onesti, CSS Galati, United Galati, la categoria junioare 4 respectiv CSM Ploiesti,…

- Cantareata americana, Laura Pergolizzi, alias LP care s-a facut cunoscuta cu hitul „Lost On You”, vine in premiera in Moldova. Fanii moldoveni s-au aratat entuziasmati de faptul ca faimoasa cantareata a hotarat sa sustina un concert in tara noastra.

- Se striga adunarea pentru un protest-maraton pe modelul celui de la Sibiu, unde oamenii stau non-stop in fața sediului local al PSD. Primii doi timișoreni și-au facut deja apariția pe Splaiul Tudor Vladimirescu.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania suspenda protestul programat pentru miercuri, in zona Pietei Victoriei din Capitala. Reprezentantii COTAR au luat decizia dupa o intalnire pe care au avut-o in aceasta seara cu ministrul transporturilor. Aproximativ 35.000 de transportatori…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 02.30, pe Podul Timpuri Noi, dupa ce o masina a Jandarmeriei in care se aflau patru jandarmi a fost lovita de un atoturism. In urma impactului, au fost raniti toti cei patru jandarmi si soferul autoturismului, unul dintre jandarmi fiind in stare mai grava.…

- Medicii din cadrul Clinicii de Chirurgie Vasculara a Spitalului Clinic Județean de Urgența &"Pius Branzeu&" din Timișoara au realizat în premiera o intervenție endovasculara de tratament a anevrismului de aorta abdominala în

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in Bucuresti si in marile orase din tara, impotriva pirateriei si evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederatiei…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in București și in marile orașe din țara, impotriva pirateriei și evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederației…

- In data de 02.12.2017 la Cluj-Napoca a avut loc evenimentul sportiv Cupa Transilvaniei Grappling, Ediția VI-a, 2017. Competiția a avut un scop caritabil, ca si in anii trecuti, astfel ca la intrare fiecare spectator/sportiv participant și-a platit prezența la acest eveniment cu cel puțin un kilogram…

- Peste 100.000 de romani lucreaza in IT, domeniul care, impreuna cu tehnologia comunicarii, depaseste 6% din PIB. Cifra de afaceri s-a dublat, iar numarul firmelor de IT a crescut cu 50% in ultimii sase ani, conform unul studiu. Competitia pentru titlul de pol al IT-iului din Romania s-a dat intre Cluj-Napoca,…

- Locuitorii mai multor strazi din Capitala au ramas și astazi fara caldura in apartamente, asta dupa ce o conducta cu apa tehnica fierbinte de pe strada Vadul Lui Voda s-a spart ieri, 7 decembrie. „Am lichidat mai multe scurgeri. A fost o ruptura foarte puternica pe rețeaua magistrala. Am lichidat trei…