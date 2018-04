Stiri pe aceeasi tema

- Businessul Secom, infiintat in urma cu 27 de ani, specializat in importul si distributia de suplimente alimentare, a deschis un magazin in Arad pe o suprafata de 60 mp, dupa o investitie de 40.000 de euro, si ajunge astfel la 13 magazine proprii la nivel national, in zece dintre cele mai mari orase…

- Aproape trei sferturi din vanzarile Fashion Days vin din mobile: 60% din aplicatie si 15% din site-ul accesat din browserul telefonului, a declarat Robert Berza, CEO-ul companiei, la interviurile ecomTEAM 2018. Acesta se asteapta la o crestere a ponderii mobilului in total accesari si vanzari, dar…

- Vasi Radulescu, un medic din București, a pornit o campanie de strangere de bani pentru batranul batut de doi tineri la Brașov , reușind sa adune pana acum aproximativ 40.000 de lei. Medicul Vasi Radulescu a fost impresionat de imaginiele in care un batran era batut cu multa cruzime la Brașov de doi…

- Cea mai grava problema cu care se confrunta bolnavii din Romania vizeaza lipsa medicamentelor. Urmeaza timpul pierdut din cauza aglomerației și a nerespectarii programarilor, dar și atitudinea personalului medical, care nu ii ajuta sa se simta bineveniți, arata ”Raportul privind accesul pacienților…

- Andreea Esca, mesaj pentru soțul ei, de ziua acestuia. Știrista de la Pro tv a postat pe contul de socializare o imagine in care apare alaturi de tatal copiilor ei, Alexandru Eram. “Astazi e despre tine, Alexandre ❤️! La multi ani! Ia, cine tine pasul cu Berbecul????? #yourule”, a scris Andreea Esca…

- Postata de fiica pacientului pe o retea de socializare, reteța a devenit virala si a scos la iveala o mai veche problema - scrisul de medic, adesea imposibil de descifrat. "Nu știu daca domnul doctor (a carui stampila e pe bilet) a facut studiile in China sau Japonia, dar in Romania e foarte…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat, vineri, intr-o postare pe Facebook, declaratiile Anisei Stoica, anchetata in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de abuz in serviciu. Ponta a scris ca marturiile Anisei Stoica sunt dovada ca „am ajuns…

- Guvernul condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei, si isi exprima intreaga "compasiune si solidaritate" cu poporul francez. "Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei. Romania este alaturi de Franta…

- Cosmonautul Dumitru Prunariu și fostul premier Adrian Nastase au fost vineri la Moscova, chiar inaintea alegerilor pentru președinție, care au loc duminica.Prunariu a scris pe Facebook ca ei au participat la conferința “Vecinatate și buna vecinatate in relațiile internaționale. O speciala…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a pastrat discretia in privinta zvonurilor legate de venirea lui Neymar pe Santiago Bernabeu, dar a precizat ca atacantul brazilian s-ar adapta fara probleme la gruparea din capitala Spaniei. "Lumea poate sa spuna ce vrea, dar eu imi pastrez…

- Ceremonia a avut loc marți, 13 martie 2018, în aula ”Iuliu Hațieganu” a Universitații de Medicina și Farmacie din Cluj-Napoca, în prezența primarului Emil Boc, a unor personalitați marcante din sfera academica, dar și cea medicala clujeana, a actualilor și foștilor rectori…

- Fostul premier Victor Ponta a scris, sambata, pe Facebook ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si “il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata…

- Înalta distinctie va fi înmânata de catre Michèle Ramis, Ambasadorul Republicii Franceze în România, în cadrul unei ceremonii care va avea loc marți, 13 martie, ora 17, în Aula ”Iuliu Hațieganu” a Universitații de Medicina și Farmacie din…

- Partidul Social Democrat pierde din increderea romanilor, conform datelor din ultimul sondaj realizat de IMAS, citat de Uniunea Salvati Romania, care a subliniat ca nu este o cercetare sociologica pe care sa o fi comandat partidul. "La nivelul lunii februarie, conform sondajului lunar Romnibus,…

- Mesaje dure de la Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene catre parlamentari: “Nu mai faceți legi pentru voi și nu mai creați o agenda paralela modificand legile justiției”. Au fost doar două dintre mesajele pe care liderul european le-a transmis aleșilor din…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a primit-o la Bruxelles pe Viorica Dancila, miercuri, iar la finalul discutiilor a participat la o conferinta de presa comuna. "Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici…

- Guvernul Republicii Moldova va decide daca trece sau nu la ora de vara, dupa ce Consiliul Europei va adopta modificari la Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la ora de vara. Astazi, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care cere Comisiei Europene sa efectueze o evaluare…

- Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…

- Mihaela Buzarnescu a primit solicitarea de a se prezenta la Cluj-Napoca pentru meciul de Fed Cup impotriva Canadei (10-11 februarie), dar jucatoarea din Romania a declinat invitatia. Mihaela a luat in vedere interesul personal, dar nu este de condamnat, deoarece oficialii FR de tenis i-au intors…

- El a mai anuntat ca guvernul ungar a aprobat un buget de un miliard de forinti pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru linia de cale ferata dintre Budapesta si Cluj-Napoca. Partea romana doreste sa extinda aceasta linie pana la Bucuresti, noteaza MTI. "Nu avem nimic impotriva", a spus Peter…

- Florin Segarceanu, noul capitan nejucator al echipei de Fed Cup, a dat detalii despre starea de sanatate a Simonei Halep. Simona Halep se relaxeaza dupa Australian Open 2018. "Ma refac alaturi de noul meu prieten" FOTO "Simona Halep este in perioada de recuperare. Are probleme la glezna.…

- Conform datelor Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata atat sectorului rezidențial, cat și celui de business, cele mai listate tipuri de proprietați in 2017 pe segmentul rezidențial au fost apartamentele cu 2 camere. De asemenea, cele mai multe listari de anul trecut, atat pentru vanzare, cat și pentru…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un imprumut, „al doilea ca marime din istoria Romaniei” pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmand ca parteneri strategici discuta la Davos despre „criza romaneasca”. …

- Un fotograf din Alba Iulia vrea sa reinvie tehnica prin care la 1 decembrie 1918 Samoila Marza, cunoscut drept fotograful Marii Uniri, a reusit sa imortalizeze in cinci fotografii evenimentele de acum 100 de ani care au marcat istoria poporului roman. Folosind aparate de fotografiat din lemn, contemporane…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Operatorul low-cost Ryanair organizeaza recrutari pentru personal de cabina in mai multe orașe din Romania și ofera o prima de instalare de 1.200 euro, dar și alte facilitați pe zborurile companiei. Cei care doresc să lucreze ca însoțitori de zbor pe avioanele Ryanair trebuie să…

- Pierderile involuntare de urina sunt o problema mai frecventa decat credem. Si nu afecteaza doar persoanele varstnice. Medicul primar urolog Cristian Persu, sef de lucrari in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila“ din Bucuresti, vine la Adevarul Live sa ne explice din ce cauze apare…

- Protestele din România au fost o sursa de inspiratie pentru Euronews. Postul european de televiziune si-a schimbat cover-ul photo de pe Facebook cu o imagine cu manifestantii din Bucuresti.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- „Se stinge lumina pentru toata lumea! Romania moare!”, sunt doar cateva din indemnurile organizatorilor acestui protest, „Aradul Civic”, ce se va desfașura incepand cu ora 18:00 și pana la 20:00 pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, sambata, 20 ianuarie. In mai toate orașele mari ale țarii,…

- In anul universitar 2018 - 2019 vor fi 170 de locuri pentru specialitatea medicina generala, 15 pentru medicina dentara si 15 locuri pentru disciplina farmacie. Locurile vor fi repartizate celor doua catedre ale Institutului Medico-Militar astfel: Bucuresti - 70 de locuri pentru specialitatea…

- Florica Bagdasar, prima femeie ministru din Romania. In anul 1946, Florica Bagdasar devenea ministru al Sanatații in guvernul comunist condus de Petru Groza. Florica Bagdasar nu s-a nascut in țara noastra, ci in Macedonia, provenind dintr-o familie macedoromana. A inceput liceul la pensionul Pompilian,…

- Filosoful Mihai Sora a comentat situatia politica din Romania, dupa ce premierul Mihai Tudose a demisioat, spunand ca a devenit realist si nu isi mai doreste un premier din specia homo sapiens. “Ultima data, am spus ca mi-aș dori un Premier din specia homo sapiens. Lumea a ras, crezand pesemne ca ma…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- "As dori sa ma vad cu rectorul de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures legat de finantarea locurilor pentru medicii militari. Aici, asa cum ne-am angajat, este nevoie de un numar mai mare de locuri pentru medici militari. Vreau sa va asigur ca, in functie de capacitatea de scolarizare…

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Bogdan Chirieac spune ca evenimentul relatat de presa nu o dezonoreaza pe ambasadoarea Olandei, dar ca reacția ambasadei ar putea ridica noi semne de intrebare. "Eu nu ințeleg de ce doamna Ambasador ințelege sa faca atata tevatura pentru acest așa-zis eveniment. Chiar nu ințeleg, mai ales…