La evenimentul care s-a desfasurat in cursul zilei de ieri in Sala Senat a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" a participat, alaturi de condurea UAIC, si profesorul Iordan Petrescu, presedinte al ARACIS, acesta fiind cel care a prezentat rezultatul evaluarii externe. „Ne aflam la o universitate de excelenta in domeniul educatiei", a declarat presedintele ARACIS, care a citit certificatul care atesta obtinerea calificativului „grad de incre (...)