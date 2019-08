Valoarea totala de investitiei a fost de aproape 5 milioane de lei, iar la debutul lucrarilor, prorectorul Corneliu Iatu declara ca in structura acoperisului vechi era o lucrare bazata pe stuf, prin care erau foarte multe infilatratii care ajungeau sa afecteze etajele superioare ale universitatii, unde in trecut au fost efectuate lucrari de reabilitare si modernizare. „Lucrarile de reabilitare au fost efectuate in baza unui contract semnat in data de 29 martie 20 (...)