- FC Viitorul Constanta a terminat pe locul al treilea in Liga I de fotbal dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (0-1), sambata, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, intr-un meci din etapa a 10-a, ultima, a fazei play-off. Universitatea a deschis…

- Universitatea Craiova va avea un nou stadion, in 2020. Patronul echipei din Liga 3 va construi o noua arena, de 12.500 de locuri, din banii sai, chiar daca echipa a ratat promovarea in Liga 2. Stadionul va fi amplasat in Balta Craioviței. Adrian Mititelu, de nerecunoscut si pentru fanii Craiovei.…

- Primaria Municipiului Craiova anunta ca, in ziua de 18.05.2019, pentru desfasurarea partidei de fotbal dintre echipele CS UNIVERSITATEA CRAIOVA si VIITORUL CONSTANTA ce va avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco” din municipiul Craiova, in intervalul orar intervalul orar 18.30-23.00 se ...

- Universitatea Craiova a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sf Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, intr-o partida din etapa a 7-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de Alexandru Cicaldau (57),…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), intr-un meci desfasurat duminica seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in prima etapa din faza play-off a Ligii I de fotbal.

- Astra Giurgiu a ieșit caștigata in „dubla“ intalnire de ieri, din Banie, cu Universitatea Craiova. Dupa 0-0 pe „Extensiv“ intre „sateliți“, in Liga a III-a, giurgiuvenii au lasat publicul de pe „Ion Oblemenco“ cu mana la inima, reușind sa invinga ...

- Universitatea Craiova a fost invinsa de Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (0-0), luni seara, pe teren propriu, in ultima partida din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, care a incheiat sezonul regulat.