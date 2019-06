Stiri pe aceeasi tema

- CRAIOVA- STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Meci extrem de important in aceasta seara in Banie. Cele doua echipe au neaparata nevoie de victorie pentru a mai ramane in obiectiv. Daca pentru olteni este importanta victoria in prisma ocuparii poziției secunde in clasament,…

- CRAIOVA SEPSI LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA 1 PLAYOFF. Horia Mladinovici va arbitra meciul CRAIOVA -SEPSI, programat, luni, de la ora 18:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Acesta va fi ajutat de asistentii Mircea Orbulet si Florin Paunescu. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit,…

- Formatia FC Viitorul a învins, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii I. Lovitura de start a fost data de celebrul Rivaldo, al carui fiu este legitimat la gruparea constanteana. Ianis Hagi…

- Universitatea Craiova a remizat, scor 0-0, in partida susținuta duminica seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania liderului CFR Cluj, contand pentru etapa a 4-a din play-off-ul Ligii I. “U” Craiova: Pigliacelli – Donkor, Kelic, Ferreira – Martic, Mateiu, Mihaila ...

- CSU CRAIOVA CFR CLUJ 2019 LIVE STREAM VIDEO ONLINE PLAY OFF LIGA 1. Marius Avram va arbitra meciul CSU CRAIOVA - CFR CLUJ, ajutat de asistentii Ovidiu Artene și Marius Nicoara. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, duminica, de la ora 20:30, CSU CRAIOVA CFR CLUJ 2019 LIVE STREAM VIDEO ONLINE.…

- CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Horațiu Feșnic va arbitra meciul CRAIOVA - VIITORUL, programat, joi, de la ora 20:00, in prima mansa a semifinalelor din CUPA ROMANIEI. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, joi, de la ora 20:00, CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO…

- Etapa a treia a play-off-ului Ligii 1 aduce unul dintre cele mai tari dueluri ale acestui sezon. FCSB și Universitatea Craiova se întâlnesc pe Arena Naționala, de la ora 20:30, într-o partida cu o miza uriașa în lupta pentru titlu. În acest moment, CFR Cluj este lider,…

