Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-1. Oltenii au egalat dintr-un penalty controversat

- Formația Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, in partida susținuta sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania echipei AFC Hermannstadt, contand pentru etapa a 11-a din Liga I. Oaspeții au deschis scorul in urma unei greșeli colective a aparatorilor ...

- CS U Craiova nu a stralucit pe durata primei reprize cu AFC Hermannstadt. Oltenii au fost conduși inca din minutul 7, dar au egalat dintr-un penalty controversat acordat inainte de pauza. Arbitrul de centru Iulian Calin a acordat lovitura de pedeapsa la un duel dintre Tatar și Alexandru Cicaldau.…

- FC Viitorul a realizat o victorie importanta in aceasta seara, invingand in deplasare Poli Iasi, in etapa a 11 a a Ligii 1.Oaspetii s au impus cu 2 1 I. Hagi 20, 45 2 ndash; din penalty A. Cristea 42 ndash; din penalty . A fost a sasea victorie la rand a Viitorului in duelurile cu Poli Iasi.In urma…

- FC Viitorul Constanta a invins-o pe Poli Iasi cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, in deplasare, in primul meci din etapa a 11-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Ianis Hagi (20), dar iesenii au egalat in finalul primei reprize, prin Andrei Cristea (41 - penalty), dupa…

- Universitatea Craiova a invins-o pe FC Viitorul Constanta cu scorul de 2-0 (1-0), sambata seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, intr-o partida din etapa a 9-a a Ligii I de fotbal.Universitatea s-a impus prin golurile atacantului bosniac Elvir Koljic (5, 48), care a marcat dupa o pasa primita…

