- CSU Craiova, detinatoarea trofeului, a invins, marti, in deplasare, cu scorul 4-1 (0-1), formatia Turris-Oltul Turnu Magurele, in optimile de finala ale Cupei Romaniei,Fotescu '33 a deschis scorul pentru gazde, iar Donkor '49, Bancu '51 si Burlacu '79, Cicaldau '88 au marcat pentru oaspeti.…

- Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marti seara, dupa ce a invins in deplasare formatia de liga a treia Turris-Oltul Turnu Magurele cu scorul de 4-1 (0-1). Universitatea a facut o prima repriza foarte slaba,…

- AFC Hermannstadt a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa FC Voluntari, in primul meci din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei.Nkololo '38, Petrescu '51 (p) si Kuka '90+1 au marcat golurile partidei disputate la Targu Mures. Tot marti se joaca meciurile…

- FC Hermannstadt s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, marti, dupa ce a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-0 (1-0), pe teren propriu, la Targu Mures, in primul meci din optimile de finala. FC Hermannstadt, finalista editiei trecute a competitiei, s-a impus prin golurile…

- Astazi incep meciurile din optimile Cupei Romaniei. In aceasta faza a competiției s-au calificat toate numele mari, precum FCSB, Dinamo, CFR Cluj sau CS U Craiova, insa au ajuns și formații de Liga a 3-a precum Turris-Oltul Turnu Magurele sau AFK Csikszereda. Iata programul partidelor din optimile Cupei…

- Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova a anunțat ca va juca cu rezervele astazi in optimile de finala ale Cupei Romaniei in duelul cu divizionara C, Turris-Oltul Turnu Magurele. Cum diferenta dintre cele doua combatante este mare, antrenorul italian de pe banca Universitații,…

- Dupa victoria din tur, scor 77-73, baschetbalistele de la CS Phoenix-Stiinta Constanta au mai administrat o infrangere echipei CSU Cluj-Napoca, sambata, in Sala Sporturilor, scor 67-59, si s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Pentru constantence, au marcat: Bianca Fota (20), Chelsea…

- Meciurile Gaz Metan Medias - CFR Cluj, Dunarea Calarasi - FCSB, Politehnica Iasi - FC Viitorul Constanta si FC Hermannstadt - FC Voluntari se anunta a fi cele mai interesante dueluri din optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate, vineri, la Casa Fotbalului.…