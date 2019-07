Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo, scor 2-0, în etapa a doua a Ligii 1. Partida de pe Arena Naționala a fost marcata de momentul în care antrenorului Eugen Neagoe i s-a facut rau pe banca de rezerve, fiind apoi transportat cu ambulanța la spitalul Floreasca.Craiova s-a…

- Elena Ribakina, locul 106 WTA, din Kazahstan, s-a calificat in finala turneului BRD Bucharest Open, cu premii de 250.000 de dolari.Ribakina a trecut in semifinale de italianca Martina Di Giuseppe, locul 211 WTA, scor 6-3, 6-2, dupa 61 de minute de joc. Citește și: Mega surpriza pentru…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta a evitat astazi matematic retrogradarea in Liga a 3 a, dupa ce a invins in deplasare ultima clasata, Dacia Unirea Braila, in etapa a 37 a penultima a Ligii a 2 a."Marinariildquo; s au impus cu 2 0 0 0 , gratie golurilor marcate de Moise 47 si Paun 86 . In confruntarea…

- ■ CSM Ceahlaul va evolua miercuri dupa-amiaza in deplasare, cu CSM Foscani ■ pietrenii nu se vor putea baza pe trei jucatori importanti ■Dupa remiza frustranta de la finele saptaminii trecute, 1-1 cu Somuz Falticeni, CSM Ceahlaul va evolua miercuri, in etapa intermediara a Ligii 3 (runda a 27-a) in…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii I. Golurile au fost marcate de Tanse ("34 – din penalty) si Dennis Man ("90^5). Oaspetii au deschis scorul dintr-un penalty acordat la un fault stupid…

- FC Viitorul a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-1 (0-0), sambata seara, la Ovidiu, intr-o partida din etapa a opta a fazei play-off a Ligii I de fotbal.Sepsi OSK, la primul meci de la inlocuirea antrenorului Eugen Neagoe cu Marin Barbu, a deschis scorul prin Yasin Hamed (49), dar…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii I, potrivit news.ro.FCSB este la doua puncte de liderul CFR Cluj, care va juca in etapa a opta luni, cu Astra Giurgiu. Golurile au…

- Viitorul a caștigat partida cu Sepsi din etapa etapa cu numarul 8 a play-off-ului, scor 3-1, și spera in continuare la podium. Sepsi OSK, la primul meci de la inlocuirea antrenorului Eugen Neagoe cu Marin Barbu, a deschis scorul prin Yasin Hamed (49), dar formatia antrenata de Gheorghe Hagi a intors…