- Poliția romana realizeaza frecvent controale și in ceea ce privește condusul sub influența alcoolului. Deja se știe ca majoritatea accidentelor se produc din cauza condusului sub influența alcoolului. Cei care vor sa calatoreasca in siguranța trebuie sa aleaga modalitatea de transport cu autocarul,…

- Analiza UNTRR privind rapoartele adoptate de PE in data de 04.04.2019 (prima lectura) - detașarea lucratorilor in transportul rutier, accesul la profesie și la piața transportului rutier de marfuri, timpii de conducere și de odihna și tahograful inteligent Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri…

- dupa ce astazi, 04.04.2019, Parlamentul European a aprobat masurile protecționiste ale Alianței Rutiere a Statelor Vest-Europene! Parlamentul European a aprobat astazi, 04.04.2019, cu o majoritate de voturi, cele 3 dosare controversate ale Pachetului Mobilitate 1 cuprinzand masurile protecționiste ale…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) și asociațiile transportatorilor rutieri din Bulgaria, Irlanda, Lituania, Letonia, Polonia și Ungaria solicita amanarea Pachetului Mobilitate 1 pentru urmatoarea legislatura parlamentara europeana, potrivit Mediafax.„Uniunea…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, miercuri, ca, impreuna cu mai multe asociatii, cer Parlamentului European (PE) amanarea Pachetului Mobilitate 1, ce contine masuri care ar restrictiona transportul rutier in Uniunea Europeana (UE), relateaza News.ro.Citește…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) organizeaza, marti, conferinta internationala IRU/UNTRR - 'Pachetul Mobilitate si Viziunea UE de decarbonizare a transportului rutier - Provocari si solutii pentru transportatorii rutieri'. Potrivit organizatorilor,…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului alocarea unui buget in anul 2019 pentru fomarea a 20.000 de șoferi profesioniști, in contextul acutizarii crizei de șoferi cu care se confrunta transportatorii rutieri romani. Potrivit UNTRR, cererea de forță…

