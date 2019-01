Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita tuturor operatorilor romani de transport oprirea activitatii pe durata protestului care se va desfasura la Bruxelles in cursul zilei de 10 ianuarie, in fata Parlamentului European, impotriva Pachetului de Mobilitate 1. Conform…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, luni, ca-i invita pe toti transportatorii rutieri din Romania sa se alature protestului organizat la Bruxelles in 10 ianuarie, in fata Parlamentului European, impotriva implementarii Pachetului Mobilitate 1, ce cuprinde…

