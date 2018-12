Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Dimitris Avramopoulos, comisar european pentru Migrație, Afaceri Interne și Cetațenie, in contextul vizitei pe care oficialul european a efectuat-o la București. Intalnirea a prilejuit un schimb de opinii util cu privire la dialogul dintre…

- Comisia Europeana lanseaza prima cerere de proiecte prin programul "WiFi4EU", prin care și municipalitațile din Romania vor putea solicita finanțare pentru instalarea de puncte de acces public și gratuit la internet wireless. In aceasta runda vor fi acordate bonuri valorice de 15.000 euro fiecare pentru…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat vineri ca a transmis o adresa catre Comisia Europeana (CE) prin care solicita in continuare desecretizarea scrisorii primite de la CE in data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania susține ca Guvernul ascunde informații privind polițele RCA. Peste șase milioane de cumparatori de RCA din Romania vor fi afectați, avertizeaza UNTR. UNTR are obiecții puternice pentru modificarea Legii 132/2017. Schimbarile se refera atat…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a atras atentia marti Guvernului si Parlamentului Romaniei ca se doreste modificarea legislatiei asigurarilor RCA, ca urmare a unei scrisori secrete primite de la Comisia Europeana (CE) in data de 19 iulie, de punere in intarziere…

