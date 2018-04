Stiri pe aceeasi tema

- Da sau nu?! De la 1 aprilie, chișinauienii pot spune daca sunt pro sau contra unirii cu România. De pe 1 pâna pe 14 aprilie demareaza consultarile publice din Chișinau pe aceasta tema. Acțiunea este una apolitica, independenta, echidistanta și neutra, susțin reprezentanții Centrului…

- Centrul Social-Politic European (CSPE) invita la evenimentul de lansare a consultarii publice pe tema Unirii cu Romania. Lansarea va avea loc luni, 2 aprilie, ora 10:00, la km 0 al municipiului Chișinau, langa I.S. „Poșta Moldovei" (Bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr. 134), in fața primului cort amplasat…

- Comunicat de presa. ”Partidul Uniunea Salvați Romania, filiala județeana Suceava, se alatura debutului la nivel național – astazi, 31 martie 2018, ora 11.00 – a inițiativei cetațenești Fara penali in funcții publice, inițiativa la care s-au mai alaturat Forumul Democrat al Germanilor din Romania și…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat vineri ca cere Guvernului sa publice Hotararea de Guvern privind conditiile, procedura si termenele de restituire a supraaccizei la carburanti. UNTRR a avut in 5 septembrie 2017…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi la reuniunea șefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditați la București, organizata de Ambasada Bulgariei in Romania, in contextul exercitarii Președinției bulgare a Consiliului UE. Reuniunea a oferit prim-ministrului…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, a anuntat ca sambata, la Sibiu, incepe strangerea de semnaturi pentru initiativa "Fara penali in functii publice", considerata de acesta necesara pentru "curatarea" clasei politice. "Consideram ca, in societatea din Romania, nivelul de…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) apreciaza ca formarea unui Corp al constatatorilor de daune independenti, la initiativa Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) ar provoca prejudicii majore atat asiguratilor, cat si pagubitilor si mediului economic…

- Consiliul General al Capitalei a aprobat, miercuri, mai multe proiecte de hotarare in baza carora servicii precum administrarea parcajelor, managementul traficului, intretinerea arterelor de circulatie sau a spatiilor verzi vor fi delegate celor 9 companii municipale, potrivit Agerpres. 0 …

- Ministrul Tudorel Toader trebuie sa publice imediat raportul GRECO cu privire la modificarile legilor justiției, transmite Platforma 100 intr-un comunicat. „Romania este stat membru al Consiliului Europei, iar ceea ce face ministrul Toader acum este echivalent cu sfidarea normelor și a instituțiilor…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, ca a semnat un memorandum adresat Guvernului prin care solicita autorizarea publicarii Raportului GRECO, care are ca tema modificarile aduse legilor justitiei. Tudorel Toader a subliniat ca Guvernul, si nu ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat miercuri ca guvernul este cel care autorizeaza publicarea raportului GRECO si nu ministerul pe care il conduce, acesta subliniind ca a semnat memorandumul prin care solicita autorizarea pentru acestei actiuni.

- Ceea ce se intampla momentan in Romania din punctul de vedere al achizițiilor publice favorizeaza lucrari stopate ani de zile și licitații care se blocheaza tot atat timp, in instanțele de judecata.

- Autoritatile si institutiile publice vor putea cumpara autoturisme ecologice la un pret maxim de 35.000 de euro, aproape dublu fata de plafonul stabilit initial, care era 18.000 de euro, potrivit unei ordonante de urgenta aprobata de Guvern, publicata vineri in Monitorul Oficial. ”Autoritatile…

- 40% din contractele de achizitii publice din Romania sunt date fara licitatie. Procentul apare intr-un raport al Comisiei Europene si este urias. Ne arata cat de opac este sistemul, cum, se invart banii in cerc restrans, cum se rasplatesc clientii politici si in ultima instanta cum sunt sifonati banii…

- Tariceanu, despre desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta “cat mai rapid”, adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice acuza informatii "eronate si tendentioase" referitor la declaratiile deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca prin noul proiect al Codului finantelor publice locale se va propune ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca, in calitate de ministru al justiției, luni, la prima ora, va cere Parchetului General desecretizarea protocoalelor cu SRI. Ministrul a precizat ca va face acest lucru in baza articolului 132 din Constituția Romaniei, care…

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- Cantareata Rihanna si-a indemnat fanii, joi, sa renunte la Snapchat, dupa ce a fost publicata pe aceasta platforma o reclama care ironiza faptul ca in urma cu mai multi ani ea a fost agresata fizic de artistul Chris Brown, partenerul ei de la acea vreme, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita autoritatilor romane solutii viabile de dezvoltare durabila a industriei de transport rutier, in conditiile in care transportul rutier de marfuri a fost anul trecut principalul contributor la exportul de servicii al Romaniei, peste intreaga…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. "Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu privire la pilonii de dezvoltare pe termen…

- Procurorii au trimis in instanta anul trecut aproape 60 de mii de inculpati Presedintele Klaus Iohannis vorbind la prezentarea Raportului de activitate pe 2017 a Ministerului Public. Foto: presidency.ro. Procurorii au trimis în instanta, anul trecut, aproape 60…

- Romania a facut progrese limitate in solutionarea recomandarilor UE România a facut progrese limitate în solutionarea celor trei recomandari specifice de tara pentru perioada 2017 - 2018, arata un raport de tara publicat astazi de Comisia Europeana. Raportul evidentiaza…

- Profilul general al participantului la traficul din Romania este influentat de slaba educatie rutiera primita in scoli, superficialitatea pregatirii in scolile de soferi si exemplul primit in familie, potrivit unui chestionar online initiat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…

- Conducerile a 8 cooperative agricole din sectorul vegetal din partea de sud a țarii, Argeș și Oltenia, pentru a deveni reprezentative la nivel național au hotarat sa inființeze Uniunea Naționala de Ramura a Coopertivelor Agricole din Sectorul Vegetal, prima uniune de acest gen din Romania. In același…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (LSAC) organizeaza in perioada 26 februarie – 4 martie 2018 cea de-a treisprezecea ediție a evenimentului M.O.F.T. (Muzee. Opera. Film. Teatru). Acesta se desfașoara in cadrul Studențiadei, cel mai mare festival pentru studenți, organizat…

- Transparency International Romania in parteneriat cu Asociatia Magistratilor din Romania au placerea sa anunte demararea proiectului “Consolidarea rolului instantelor romanesti in aplicarea legislatiei privind ajutorul de stat”. Proiectul are ca obiectiv sa consolideze capacitatea instantelor romanesti…

- Vine un nou val de scumpiri – Vom plati si cu 20% mai mult fata de acum. Care este cauza si cum anume se va proceda in viitorul foarte apropiat. Informatii care ii privesc pe toti romanii! Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Transportatorii romani atrag atentia ca tarifele de transport ar putea creste cu 20% din cauza majorarii preturilor la carburanti. Ei spun ca efectele se vor resimti imediat la produsele de prima necesitate si le cer autoritatilor sa ia masuri. Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat joi Guvernului,sa elimine supraacciza la carburanti „pentru a proteja industria de transport si implicit populatia”, avertizand ca, in caz contrar, vor creste tarifele de transport atat la marfa, cat si la pasageri.

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a inaugurat marti, la Zalau, la Sectia de tineri si adulti a Bibliotecii Judetene Salaj, Raftul American - American Shelf, prilej cu care s-a declarat impresionat de investitiile pe care comunitatile din Romania le fac in bibliotecile publice. Raftul…

- Documentul prezinta analiza activitații Guvernului PSD-ALDE din anul 2017 și este realizata de catre comisiile de specialitate ale PNL. Ea demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor promisiuni electorale pe termen scurt cat și in implementarea unor…

- Cele șase universitați publice din Cluj-Napoca au realizat un proiect inedit de prezentare și promovare comuna a Clujului universitar. Proiectul, unic in mediul universitar romanesc, a incercat sa surprinda si sa redea atat oferta universitara a Clujului, cat si spiritul orasului ca spatiu cotidian,…

- Rovinieta s-ar putea scumpi cu 200% pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 si 12 tone, potrivit unui proiect de ordonanta guvernamentala, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), remis, miercuri, AGERPRES.…

- "Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia ca proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania afecteaza…

- ACTUALIZARE: Catalin Sechel, cel care a apucat sa-și vada soția ultima data exact cu o ora inainte ca ea sa intre in criza cardiaca, in seara din 30 noiembrie, ne-a declarat ca este stupefiat de aceasta concluzie: „Asta suna total aiurea! Ca și cum medicii și-ar fi facut treaba. Eu nu cred ca și-au…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu ii reproșeaza ministrului Justiției Tudor Toader ca, deși au trecut 112 zile, nu a luat nicio decizie cu privirea la revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, din funcție.DEMISIA SERII in Romania: 'Am decis sa imi incetez activitatea' „112 zile in care…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre politistul pedofil care a ingrozit toata Romania. Ar putea aparea un nou dosar pentru Eugen Stan, bestia cu chip de om. Cand era jandarm, acesta a furat o mocheta din sediul Parchetului General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi. Deși a fost principalul…

- Liceul Tehnologic „Simion Barnutiu” din Carei, Judetul Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de portar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- "Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…

- Republica Moldova a fost inclusa pentru prima data intr-un clasament internațional al integritații publice in anul 2017, informeaza NOI.md. Astfel, Moldova s-a plasat pe locul 56 din 109 state, dupa indicele integritații publice (IPI) La nivel mondial, cu scorul de țara de 6,44 puncte, Republica Moldova…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…