Stiri pe aceeasi tema

- Statele europene implicate in dosarul nuclear iranian - Franta, Germania si Marea Britanie - si Uniunea Europeana au respins joi 'ultimatumul' de 60 de zile dat de Iran, transmite AFP. 'Respingem orice ultimatum si vom evalua respectarea de catre Iran a angajamentelor sale…

- Statele europene implicate in dosarul nuclear iranian - Franta, Germania si Marea Britanie - si Uniunea Europeana au respins joi 'ultimatumul' de 60 de zile dat de Iran, transmite AFP. 'Respingem orice ultimatum si vom evalua respectarea de catre Iran a angajamentelor sale in domeniul nuclear',…

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca incalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice, potrivit…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat ca țara sa este pe punctul de a semna cu Uniunea Europeana un acord comercial privitor la exporturile de petrol, in pofida sancțiunilor impuse de catre SUA, informeaza sputniknews.com, site-ul in limba engleza al agenției RIA Novosti,…

- Uniunea Europeana, Franta, Germania si Marea Britanie si-au exprimat sambata "preocuparea" dupa anuntarea vineri, de catre Washington, a unor noi "restrictii" pentru programul nuclear civil iranian in scopul amplificarii presiunii americane asupra Teheranului, relateaza AFP. Intr-un comunicat comun,…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu va afecta cooperarea in materie de securitate cu aliatii sai din NATO Franta si Germania, data fiind intensificarea amenintarilor externe la adresa stabilitatii continentului, au afirmat vineri sefii serviciilor de securitate externa din cele trei tari,…