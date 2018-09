Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters preluata Agerpres. Liderii UE au avertizat-o joi…

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- Marea Britanie nu poate sa fie doar in ''unele parti'' din piata unica dupa iesirea sa din Uniunea Europeana in 2019, a atras atentia miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in ultimul sau discurs despre starea UE sustinut in plenul Parlamentului European de…

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre Brexit la reuniunea pe care o vor avea la 20 septembrie in orasul austriac Salzburg, a precizat biroul premierului britanic Theresa May, dupa discutii pe care aceasta le-a avut cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza Reuters. "La summit se va…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters.

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile rosii” in ceea ce priveste Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece si nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.