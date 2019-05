Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit miercuri, în cadrul unui interviu acordat CNN, despre politicienii naționaliști care, conform sondajelor, ar urma sa obțina un numar mare de fotolii în Parlamentul European în urma alegerilor europarlamentare din luna mai,…

- Succesul Bosniei si Hertegovinei in procesul de aderare europeana contribuie la stabilitatea si prosperitatea Balcanilor de Vest, dar si ale Uniunii Europene in ansamblu, a declarat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila, care a avut, la Palatul Victoria, o intrevedere cu premierul acestei tari, Denis…

- În iunie, Uniunea Europeana trebuie sa înceapa negocierile de aderare cu Albania. Pentru Ungaria ar fi inacceptabil sa nu se întâmple aceasta, a precizat vineri, la Budapesta, ministrul ungar de externe, potrivit MTI, citata de RADOR.Péter Szijjártó…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat joi seara la Digi24 mesajul de Ziua Europei al liderului PSD Liviu Dragnea „Nu vreau sa permitem unora care se cred europeni pana la tradare sa angajeze Romania pe traiectoria unei colonii care s-a predat cu tot cu lideri si cu bogatii”, in contextul in…

- Integrarea Balcanilor de Vest in Uniunea Europeana va ramane un subiect tabu in timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in perioada 23 – 26 mai. Romania va pune acest subiect pe masa discuțiilor abia dupa alegeri, in ultima luna in care se va afla in fruntea Consiliului…

- Inainte de obtinerea presedintiei Consiliului UE de catre Romania, la 1 ianuarie 2019, prim-ministrul Viorica Dancila si ministrul de Externe, Teodor Melescanu, au efectuat vizite oficiale in aproape toate statele din fosta Iugoslavie, desemnate geopolitic drept Balcanii de Vest. In cadrul intalnirilor…

- Reuniune ECOFIN, la Bruxelles Un acord privind regimul general al accizelor în spatiul comunitar ar urma sa fie convenit astazi la reuniunea ministrilor de Finante din Uniunea Europeana de la Bruxelles. Este cea de-a treia întâlnire ECOFIN, prezidata de ministrul român…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a pledat la conferinta PESC/PSAC pentru ca tarile din Balcanii de Vest sa depaseasca diferendele pe care le au, astfel incat angajamentul durabil al Uniunii Europene pentru realizarea reconcilierii interne si externe sa fie reconfirmat, ca preconditii…