Uniunea Europeană se pregăteşte pentru un Brexit fără acord Comisia Europeana, care printre altele preseaza statele membre sa adopte propriile masuri la nivel national, a publicat 88 de note sectoriale in vederea pregatirii UE pentru un scenariu de Brexit fara acord.



Executivul comunitar a prezentat la 19 decembrie aceste masuri care vizeaza evitarea haosului pe 29 martie 2019 daca pana atunci nu este finalizat niciun acord privind o retragere ordonata a Regatului Unit din UE. Masurile respective se refera la drepturile cetatenilor, cu o abordare ''generoasa'' cu conditia reciprocitatii, si la sectoarele cele mai expuse: pietele financiare,

Sursa articol si foto: rtv.net

