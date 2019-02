Stiri pe aceeasi tema

- Incidentele din Marea Azov, între Rusia și Ucraina, se lasa rau pentru ruși, care se vad taxați imediat de Uniunea Europeana. Motiv pentru care europenii au decis sancționarea unui numar de 8 cetațeni ruși, implicați în evenumentele din Marea Azov.

- UE a decis sa sanctioneze opt cetateni rusi, aflati pe lista neagra pentru responsabilitatea lor in incidentele din Marea Azov in noiembrie trecut, au indicat mai multe surse europene pentru AFP.Citește și: Cum voteaza romanii pe regiuni și in funcție de rural/urban. PSD conduce autoritar…

- Departamentul de Stat din Statele Unite considera ca incidentul din Marea Azov dintre Rusia si Ucraina este dovada clara ca Europa ar trebui sa renunte la proiectul gazoductului Nord Stream 2, relateaza agentia rusa Tass.

- Uniunea Europeana s-a declarat miercuri "extrem de preocupata" de "cresterea periculoasa" a tensiunilor intre Rusia si Ucraina in Marea Azov, dar nu ia in calcul noi masuri pentru a sanctiona operatiunea militara rusa impotriva navelor ucrainene, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.

- Cinci tari din Uniunea Europeana, in prezent membre al Consiliului de Securitate, au lansat un apel luni catre Rusia sa 'restabileasca libertatea de trecere' prin stramtoarea Kerci, dupa ce trei nave ucrainene au fost oprite cu forta si sechestrate in ajun de garzile de coasta ruse in timp ce se…

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.